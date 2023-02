Hai thanh niên đánh người ở chùa Hương bị tạm giữ

Thông tin được lãnh đạo công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trả lời Dân Việt tối 12/2: Cơ quan CSĐT xác định hai đối tượng Vũ Văn Đại (SN 1992), trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân và Bùi Đức An (SN 1992), trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng 11h ngày 11/2, đoàn khách khoảng 30 người quê ở Hải Phòng tham gia lễ hội chùa Hương. Khi đoàn đang đi xuống động Hương Tích, Đại đã trèo qua đường ngược chiều để đi xuống động. Thấy vậy, anh Trần Văn Hoàng (SN 2003), là nhân viên bảo vệ tại động Hương Tích đã nhắc nhở du khách không đi vào phần đường ngược chiều, tránh gây ách tắc cho người đi lên.

Cảnh xô xát ở động Hương Tích, di tích chùa Hương, Mỹ Đức, TP Hà Nội hôm 12/2. Ảnh cắt từ clip.

Đại không chấp hành và xảy ra cự cãi với anh Hoàng. Anh Hoàng cương quyết yêu cầu Đại đi vào phần đường xuôi chiều thì Đại dùng tay đấm vào mặt anh. Hai bên xảy ra xô xát và nam nhân viên bảo vệ bị nhóm của Đại xông vào dùng chân, tay đấm đá... Còn đối tượng An đã dùng gậy gỗ rượt đuổi, đánh anh Hoàng gây thương tích ngay trong không gian động Hương Tích. Vụ việc được một số người dân quay clip và đưa lên mạng xã hội.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an của Trạm Công an động Hương Tích đã có mặt, khống chế, bắt giữ Đại và An đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý. Cùng ngày, Trạm Công an động Hương Tích đã bàn giao hai đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.