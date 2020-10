Hai thiếu sót trên iPhone 12 khiến người dùng thất vọng

Màn hình 120 Hz

Chỉ vài tháng trước, mọi thứ dường như khá chắc chắn rằng dòng iPhone 12 sẽ đi kèm với màn hình ProMotion 120 Hz siêu mịn. Nhưng cơ hội này ngày càng bị trôi xa dần cho đến khi Apple chính thức công bố sản phẩm, nơi không có bất kỳ mẫu iPhone 12 nào được trang bị công nghệ màn hình 120 Hz, ngay cả với iPhone 12 Pro Max đắt đỏ nhất. Nguyên nhân được cho là vì “thiếu nguồn đầy đủ” và Apple không thể làm cho 120 Hz hoạt động “theo ý muốn”.

Thành thật mà nói, 2020 là một năm tồi tệ của ngành công nghệ nói riêng và toàn thế giới nói chung do ảnh hưởng bởi đại dịch. Tuy nhiên, lấy lý do này để đổ lỗi cho việc không thể đưa màn hình 120 Hz vào loạt iPhone 12 là điều không thể chấp nhận. Cần nhớ rằng, rất nhiều smartphone Android trên thị trường đều đã đạt đến tần số làm mới màn hình này, bao gồm cả Galaxy S20 FE giá rẻ hơn nhiều, hoặc thậm chí có những smartphone đang tiến tới tần số làm mới 144 Hz. Sự xuất hiện của màn hình 120 Hz trên ít nhất một phiên bản iPhone 12 sẽ giúp kích thích thế giới chuyển biến sang thời đại mới, nơi mà các nội dung hiển thị trên màn hình với tốc độ làm mới cao hơn so với con số 60 Hz có thể xem là lỗi thời.

Không có màn hình 120 Hz thực sự là một hạt sạn trên loạt iPhone 12, bất kể chúng đã được trang bị màn hình OLED cũng như khả năng 5G tiên tiến. Có lẽ Apple đã quyết định hy sinh 120 Hz để ủng hộ 5G nhằm tránh ảnh hưởng quá nhiều đến thời lượng pin.

Dĩ nhiên màn hình 120 Hz không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất tổng thể của iPhone 12 nhưng nó giúp đưa trải nghiệm người dùng lên cấp độ tiếp theo, làm cho iPhone 12 trở nên hấp dẫn hơn trong con mắt người tiêu dùng.

Tai nghe và bộ sạc đi kèm

iPhone 12 chúng trở thành loạt iPhone đầu tiên kể từ khi ra mắt không đi kèm tai nghe và củ sạc trong hộp đựng sản phẩm khi đến tay mọi người. Đây được xem như là một cách để Apple thúc đẩy doanh số tai nghe không dây, bao gồm cả dòng AirPods của hãng.

Bên cạnh đó, đây cũng là bước đi tiếp theo của Apple nhằm hướng tới một iPhone không có cổng vật lý nào trong tương lai. Thay vì chuyển sang cổng USB-C, một con đường tiềm năng cho dòng iPhone tương lai của Apple sẽ là kết nối hoàn toàn không dây, trong đó việc sạc pin có thể được thực hiện bởi sạc không dây (tiêu chuẩn Qi) và việc truyền dữ liệu có thể được xử lý bằng Wi-Fi, dữ liệu di động và Bluetooth.

Đối với bộ sạc, loại bỏ nó khỏi hộp đựng iPhone 12 sẽ khuyến khích người dùng sử dụng lại bộ sạc hiện có của họ, giảm số lượng thiết bị điện tử tại các bãi chôn lấp hoặc kho tái chế. Ngay cả những người dùng đủ ý thức về môi trường, việc tránh sử dụng nhiều củ sạc có nghĩa là trong bộ sưu tập của họ, tồn tại rất nhiều bộ sạc, trong khi chi phí sản xuất chúng cũng khá tốn kém.

Mặc dù không nói rõ cụ thể nhưng Apple dường như vẫn trang bị cho loạt iPhone 12 cáp sạc Lightning có sẵn trong hộp đựng. Người dùng cũng được trang bị tính năng sạc không dây với công suất lên đến 15W và hỗ trợ MagSafe.