Hãng truyền thông Hàn Quốc Sports Kyunghyang, với truyền thống tổ chức Giải thưởng "Sanddalki" hàng năm (từ năm 2017 đến nay). Sự kiện này, tương tự như Giải Mâm xôi vàng tại Mỹ, là dịp để truyền thông Hàn Quốc "tôn vinh" những màn thể hiện tệ "hại nhất" của diễn viên trong ngành điện ảnh nước này một năm qua.

Hàn Quốc: 7 diễn viên "tệ hại" nhất trong năm 2023

Giải thưởng Sanddalki lần thứ 7, với sự tham gia của 55 phóng viên điện ảnh đến từ các cơ quan truyền thông hàng đầu trong nước, đã công bố kết quả cho ba hạng mục chính: người nổi tiếng có cách cư xử tệ nhất, diễn viên tệ nhất và bộ phim tệ nhất trong năm. Bảy diễn viên Hàn Quốc sau đây được "vinh danh" trong hạng mục giải thưởng "Diễn viên tệ nhất quốc gia".

Han Hyo Joo nhận vị trí số 1 trong bảng xếp hạng. Ảnh: Kyunghyang

Han Hyo Joo với vai diễn trong "Believer 2" đã nhận được sự "tín nhiệm" của 17 phiếu bầu. Một số bình luận của phóng viên đánh giá kỹ năng diễn xuất của cô là "sự lãng phí kinh nghiệm", có người đánh giá sức hấp dẫn của Han Hyo Joo đã giảm sút. Cô cũng bị chỉ trích vì cách diễn giải nhân vật trong "Believer 2", khi nữ diễn viên được giao vai mạnh mẽ nhưng lại không được phát huy đúng cách.

Ha Jung Woo bị chê cứng nhắc. Ảnh: Kyunghyang

Ha Jung Woo, nam diễn viên chính của "Road to Boston" đã nhận được 11 phiếu bầu. Tuy phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Im Siwan, Bae Sung Woo và Kim Sang Ho, nhưng diễn xuất của Ha Jung Woo bị đánh giá là quá cứng nhắc và thiếu khả năng nhập vai.

Cựu Idol Kpop Yura không có khả năng diễn xuất. Ảnh: Kyunghyang

Diễn viên Yura, người từng là một Idol Kpop, "xuất sắc" giành vị trí thứ ba với 10 phiếu bầu cho vai chính trong "Marrying the Mafia: Returns". Tuy nhiên, cô bị chỉ trích vì không đủ giỏi cho vai chính, với biểu cảm cường điệu và thiếu chiều sâu trong diễn xuất. Một số phóng viên không thể quên vẻ mặt kỳ quặc của cô trong bộ phim và những cảnh hài hước mà có lẽ đã mất đi sức hút với sự cường điệu của Yura.

Park Sung Woong. Ảnh: Kyunghyang

Park Sung Woong mặc dù nhận được sáu phiếu bầu nhưng không có phim nào đáng nhớ trong năm của anh. Những ý kiến từ cử tri chỉ trích nam diễn viên thiếu động lực và mong muốn thấy anh thể hiện khả năng diễn xuất ngang bằng với mức cát-xê của mình.

Park Seo Joon, Go Ara và Kim Hye Soo đồng hạng 5. Ảnh: Kyunghyang

Trong khi đó, Park Seo Joon, Go Ara và Kim Hye Soo đều nhận được năm phiếu bầu, đồng loạt đứng ở vị trí thứ năm trong danh sách. Go Ara bị chỉ trích vì diễn xuất rập khuôn trong "The Childe", trong khi Kim Hye Soo được đánh giá thấp đối với kinh nghiệm và tầm vóc của mình trong "Smugglers". Park Seo Joon cũng không thoát khỏi chỉ trích khi bị cho rằng diễn xuất của anh thiếu tầm trong "Concrete Utopia".

Giải thưởng Sanddalki năm nay đã đặt ra nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng diễn xuất trong ngành điện ảnh Hàn Quốc. Những "thất bại" này, mặc dù mang tính châm biếm, nhưng cũng là cơ hội để nhìn nhận và cải thiện, giúp ngành điện ảnh Hàn Quốc phát triển hơn trong tương lai.