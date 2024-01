Ngày 2/1, trang The Fact đã tiết lộ thông tin độc quyền về mối quan hệ tình cảm giữa nữ idol Lee Naeun (cựu thành viên ban nhạc April) và "thần đồng bóng đá" Lee Kang In, cầu thủ hiện dưới biên chế CLB PSG, giải vô địch Pháp. Lee Naeun (sinh năm 1999) và Lee Kang In (sinh năm 2001) đã được bắt gặp hẹn hò tại ký túc xá của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc cũng như tại nhà riêng.

Vào ngày 14/11/2023, trước trận đấu trong vòng loại World Cup thứ 2 của đội tuyển Hàn Quốc, Naeun đã xuất hiện tại bãi đậu xe của một khách sạn ở Yeouido, Seoul, nơi ký túc xá của đội tuyển Hàn Quốc toạ lạc. Lee Kang In nhanh chóng lên xe và họ cùng nhau đến một địa điểm ít người để cùng nhau có một buổi hẹn hò lãng mạn. Họ tiếp tục lặp lại "công thức" này trong những buổi hẹn hò sau đó.

"Thần đồng bóng đá" Hàn Quốc hẹn hò nữ Idol K-pop?

Cặp đôi thường bí mật hẹn hò tại các địa điểm cố định. Ảnh: The Fact.

Các cuộc hẹn hò chủ yếu diễn ra ở nhà hoặc trong ô tô của Naeun, cũng như khi cô thăm ký túc xá của đội tuyển bóng đá quốc gia. Cặp đôi cũng đã dành thời gian cho nhau tại khách sạn của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào ngày 14 và 15/11 trước trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2026 – AFC của đội.

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Singapore 5-0, cả hai đã trở về nhà của Naeun. The Fact phát hiện họ gặp gỡ ngoài căn hộ của cô ở Kyunggi-do và khi bị phát hiện, họ vội vàng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Lee Kang In đã nhanh chóng ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua kem.

Tờ The Fact đã liên hệ với Lee Naeun qua điện thoại, nhưng cô từ chối mọi tin đồn về mối quan hệ yêu và nhấn mạnh họ chỉ là bạn quen biết, không có mối quan hệ tình cảm chặt chẽ. Cô thừa nhận gặp Lee Kang In nhưng phủ nhận việc có nhiều cuộc gặp và hẹn hò, lý do gặp gỡ của cô chỉ để mua vé xem trận đấu bóng đá. Đơn vị quản lý của Lee Kang In từ chối đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn này.

Lee Naeun là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ April đã chuyển sang sự nghiệp điện ảnh và sẽ tham gia bộ phim "Chaebol X Detective" của đài SBS, dự kiến phát sóng vào tháng 1/2024.

Trong khi đó, Lee Kang In, tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc đang khoác áo câu lạc bộ PSG (Pháp). Anh gia nhập Học viện Valencia ở Tây Ban Nha từ năm 2011 khi mới 10 tuổi và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ tháng 10/2018. Anh đã chuyển đến PSG vào tháng 7/2023 và đang có mùa giải ổn định, ghi 1 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann, Lee Kang In đã đóng góp lớn vào chuỗi chiến thắng gần đây của đội nhà, ghi được 4 bàn và 2 kiến tạo ở vòng loại World Cup thứ 2. Anh sẽ tham gia vào vòng chung kết Asian Cup 2023 vào giữa tháng 1/2024.