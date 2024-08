Netflix đang đối diện với sự sụt giảm người dùng khi các nội dung gốc từ Hàn Quốc trên nền tảng này tiếp tục không đạt được thành công như mong đợi. Sự chú ý hiện đang tập trung vào việc liệu mùa thứ hai của "Trò chơi con mực", dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới đây, có thể giúp Netflix đảo ngược tình thế hay không?

Theo Korean Pro, kể từ đầu năm 2024, các loạt phim gốc của Netflix Hàn Quốc chỉ đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng lượt xem toàn cầu hàng tuần bảy lần. Trong số đó, "Parasite: The Grey" đã hai lần chiếm giữ vị trí này, trong khi các phim như: "The Bequeathed" "A Killer Paradox" "Physical: 100" mùa 2, "The 8 Show" và "Hierarchy" mỗi phim chỉ giữ vị trí đầu bảng trong một tuần.

Hàn Quốc gặp khó vì không lặp lại được kỳ tích "Squid Game"

Kể từ đầu năm 2024, các loạt phim gốc của Netflix Hàn Quốc không phim nào tạo được hiệu ứng như "Squid Game". Ảnh: IG.

Tuy nhiên, chưa có loạt phim nào đạt được thành công lớn như "Trò chơi con mực" mùa đầu tiên ra mắt năm 2021, "All of Us Are Dead" từng đứng đầu bảng xếp hạng năm tuần liên tiếp vào năm 2022, hay "The Glory" chiếm lĩnh bảng xếp hạng năm lần từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023.

Không chỉ về lượt xem, các loạt phim gốc của Netflix cũng không tạo ra nhiều tiếng vang trong cộng đồng. Theo dữ liệu từ GoodData, không có loạt phim gốc nào của Netflix đạt vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng mức độ lan tỏa trong năm 2024.

Sự sụt giảm về chất lượng nội dung gốc của Netflix đã góp phần vào việc giảm số lượng người dùng của nền tảng này. Dữ liệu từ Mobile Index cho thấy số lượng người dùng hoạt động hàng tháng của Netflix tại Hàn Quốc đã giảm khoảng 16%, từ 13,06 triệu người vào tháng 12 năm trước xuống còn 10,96 triệu người vào tháng 6 năm nay.

Theo nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Duk-hyun, quyết định tài trợ của Netflix đã nghiêng về các loạt phim hành động - kịch tính như "Trò chơi con mực", khiến các thể loại khác như phim tình cảm, vốn là đặc trưng của phim truyền hình Hàn Quốc bị lu mờ.

Trong bối cảnh này, nền tảng phát trực tuyến Tving đã lần đầu tiên vượt qua Netflix về thời gian xem hàng ngày. Thời gian xem tập cuối của "Lovely Runner" trên Tving đạt 2,5 triệu giờ, vượt qua con số 2,41 triệu giờ của Netflix cùng ngày.

Dù vậy, Netflix vẫn còn hy vọng vào các tựa phim sắp ra mắt. Được mong đợi nhất là mùa thứ hai của "Trò chơi con mực". Bên cạnh đó, các phim kịch tính tội phạm, hồi hộp và loạt chương trình giải trí mới cũng đang được chuẩn bị.

Phim "The Frog" với sự tham gia của Go Min-si, sẽ được phát hành vào cuối tuần này. Mùa thứ hai của "Gyeongseong Creature", với sự tham gia của Park Seo-jun và Han So-hee, cũng sẽ được ra mắt vào tháng 9. "The Trunk" với sự tham gia của Seo Hyun-jin, Gong Yoo và mùa thứ hai của "Hellbound" với sự tham gia của Kim Hyun-joo, sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Yim Jung-su, giáo sư truyền thông kinh doanh tại Đại học Nữ giới Seoul nhận định rằng, nội dung gốc có vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng và giúp nền tảng duy trì sức mạnh của mình. Giáo sư Yim nhấn mạnh: "Nội dung càng độc quyền và càng mới mẻ, càng có lợi trong việc thu hút và giữ chân người đăng ký".