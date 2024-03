Vào ngày 18/3, tin tức của Chosun cho biết, Han So Hee đã trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch tại Hawaii. Tại sân bay quốc tế Seoul, nữ diễn viên sinh năm 1994 xuất hiện rạng rỡ đi bên cạnh bạn thân, tươi cười trước sự chú ý của truyền thông và fan hâm mộ.



Trong tâm điểm lùm xùm tình ái, Han So Hee tỏ ra thoải mái và không gặp nhiều áp lực. Hành động này đối nghịch với Ryu Jun Yeol một ngày trước đó. Nam diễn viên cũng trở về nhưng lại mặc trang phục kín đáo để tránh sự quan tâm của truyền thông. Bất chấp những câu hỏi từ phóng viên và người hâm mộ, anh cúi đầu và nhanh chóng ra về.

Han So Hee rạng rỡ giữa "tâm bão" tình ái

Gần đây, công ty quản lý của Han So Hee là 9Ato Entertainment đã phát ngôn để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Họ nêu rõ rằng, Han So Hee đang phải đối mặt với những khó khăn tinh thần do các bài viết mang tính suy đoán và chỉ trích.

Han So Hee trở về nước trong khi bị tấn công bởi những bình luận tiêu cực. Ảnh: Newsen.

"Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ đối với những người lan truyền thông tin tiêu cực, gây tổn thương cho danh tiếng của nghệ sĩ, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của thông tin đó", 9Ato Entertainment thông báo.

Cũng trong chiều 18/3, Hyeri cũng đã đăng một bài viết xin lỗi khán giả vì sự rối loạn trong chuyện riêng tư và sau đó cô đã xóa bài viết này sau khoảng 3 tiếng. "Tôi chân thành xin lỗi vì những tranh cãi đã xảy ra trong vài ngày qua vì cảm xúc cá nhân của tôi. Tôi không ngờ hành động nhỏ của mình lại có thể tạo ra một tác động lớn như vậy. Nếu đã làm tổn thương bất kỳ ai thì tôi chân thành xin lỗi", cô chia sẻ.

Theo Hyeri, vào tháng 11/2023, tin tức về việc chia tay của cô và bạn trai cũ đã được đăng trên một tờ báo. Quyết định này đã được cân nhắc kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Cả hai đã có những cuộc trò chuyện nghiêm túc trước khi đưa ra quyết định. Từ đó đến nay, họ không có bất kỳ liên lạc hay cuộc gặp gỡ nào khác.

Vào ngày 15/3, tin đồn về mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol bắt đầu lan truyền khi họ cùng xuất hiện tại Hawaii. Ban đầu, công ty quản lý của Han So Hee đã phủ nhận tin đồn hẹn hò, nói rằng cô chỉ đến Hawaii để thư giãn cùng bạn bè. Trong khi đó, công ty của Ryu Jun Yeol cho biết anh đến Hawaii để thực hiện một dự án nghệ thuật.



Mối tình của Ryu Jun Yeol (giữa) và Han So Hee (bên trái) gặp rắc rối. Ảnh: Chosun.



Sau đó, Lee Hyeri - bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol đã đăng ảnh phong cảnh kèm chú thích: "Thú vị quá!". Hành động này của cô đã khiến nhiều người suy đoán về mối quan hệ giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol.

Ngày 16/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã xác nhận mối quan hệ của họ. Vào ngày 18/3, Dispatch đã phát hành loạt ảnh của cặp đôi tại Hawaii. Theo Dispatch, Han So Hee tập trung vào điện thoại trong khi Ryu Jun Yeol chỉ nhìn cô trong im lặng.

Mối quan hệ của họ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cả Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích. Han So Hee đã viết một bức thư giải thích, xin lỗi và khẳng định cô không phải là người thứ ba.