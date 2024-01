Mới đây, nữ diễn viên Han So Hee có một chuyến du lịch đến Hồng Kông. Điều khiến khán giả thích thú khi cô đã cùng em trai của mình du lịch tới hòn đảo nhỏ này. Trên tài khoản cá nhân, Han So Hee chia sẻ những hình ảnh từ chuyến du lịch và thông báo có một chuyến đi trọn vẹn. Trong những bức ảnh, cô khẳng định vẻ đẹp rất đời thường chụp tại xứ Cảng Thơm.

Han So Hee tuyên bố "từ" gia đình?

Han So Hee mới có chuyến du lịch tới Hồng Kông. Ảnh: IG NV.

Trên kênh "Channel 15 Night", nhà sản xuất Na Young Seok đã hỏi Han So Hee về chuyến đi này. Cô tiết lộ rằng mình đã có cuộc "chiến đấu" vui vẻ với em trai trên đường trở về, khiến mọi người bật cười.

Han So Hee cho biết: "Tôi đã đi cùng em trai và một người bạn nhưng khi về tôi đã "mặc kệ" nó". Park Seo Joon, người bạn đồng hành cùng cô trong chuyến du lịch chia sẻ: "Họ nói rằng khi bạn cùng nhau đi du lịch hoặc là sẽ rất thân thiết, hoặc là sẽ không chơi với nhau nữa".

Han So-hee cười nói thêm: "Chúng tôi không còn là chị em nữa".

Han So Hee tuyên bố "từ" em trai. Ảnh: Chosun.

Trước đó, khi tên tuổi của Han So Hee nổi tiếng với bộ phim "The World Of The Married" vào năm 2020, sự nghiệp của cô đã bị ảnh hưởng mạnh do một bài đăng trên mạng tố mẹ cô lừa đảo. Cô phải lên tiếng xin lỗi vì vấn đề này và tiết lộ rằng, mẹ đã không tham gia nhiều vào cuộc sống của cô từ khi con gái lên 5 tuổi. Han So Hee chủ yếu lớn lên cùng ông bà ngoại và mẹ cô đã đứng tên cô vay tiền, khiến những rắc rối tài chính này "bủa vây" lấy cô.

Công ty quản lý của Han So Hee xác nhận rằng, mẹ cô đã vay tiền vào tài khoản của cô từ khi cô còn là thiếu niên và nữ diễn viên không liên quan gì đến các vụ lừa đảo tài chính này sau khi pháp luật xác minh.

Han So Hee sinh năm 1994 tại Ulsan, Hàn Quốc. Trong năm cuối trung học, Han So Hee rời quê hương và chuyển đến Thủ đô Seoul để ở với bà ngoại, nơi cô làm công việc bán thời gian tại nhiều nhà hàng thịt nướng, quán bar và cửa hàng mỹ phẩm.

Vào thời điểm đó, cô không quen biết ai nên chỉ nhận được sự giúp đỡ của bà ngoại trong 2 tháng đầu đồng thời làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để duy trì cuộc sống và tăng trải nghiệm.

Trong lúc này, cô bất ngờ nhận được lời mời làm người mẫu và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo.

Han So Hee chỉ sau 7 năm vào nghề đã tạo được dấu ấn đáng kể trong những tác phẩm phim ảnh với thành tích đáng kinh ngạc, xứng đáng là một bằng chứng sống cho việc biến điều không thể thành có thể trong làng giải trí xứ kim chi.

Han So Hee là một trong những diễn viên trẻ giàu có nhất Hàn Quốc. Ảnh: Chosun.

Là một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất và được trả lương cao nhất trong danh sách thống kê của Forbes Korea vào năm 2022, Han So Hee đã góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đầy hứa hẹn được ra mắt tại Hàn Quốc trong những năm qua. Có thể kể đến những bộ phim đình đám như: Money Flower (2017); 100 Days My Prince (2018); After The Rain (2018), Abyss (2019), Nevertheless (2021); My Name (2021); Heavy Snow (2023) và Gyuseong Creature (2023 - 2024).

Chia sẻ suy nghĩ của mình về diễn xuất, Han So Hee cho biết, trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với tờ KBIZoom rằng: "Tôi muốn thể hiện những tác phẩm được giao cho mình cũng như những nhân vật và tình huống mà tôi phải thể hiện trong đó bằng một cách kiên quyết và cẩn thận. Ngoài ra, dù điều này là không dễ dàng nhưng tôi muốn mình sẽ trở thành một nữ diễn viên biết cách tận hưởng và vượt qua áp lực từ quá trình diễn xuất".