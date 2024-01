Nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh, sau khi đi học về, con em họ có triệu chứng sốt, đau bụng, thậm chí là tiêu chảy.

Trong đó, một số trẻ ăn trưa bán trú tại trường, sau khi đi học về ăn bữa tối cơm cùng gia đình và bị tiêu chảy; có trẻ thì ăn trưa tại trường sau đó bị đau đầu...

Vấn đề an toàn bữa ăn bán trú luôn được phụ huynh quan tâm. Ảnh: PHCC

Theo tìm hiểu với phụ huynh, hiện tượng trẻ bị các triệu chứng nêu trên không tập trung ở một lớp, mà rải rác ở nhiều lớp. Có lớp chỉ vài học sinh bị, nhưng cũng có lớp trên chục em gặp các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy...

Chính vì điều này, hàng chục em học sinh đã phải nghỉ học ở nhà trong ngày 16/1. Nguồn tin của Dân Việt cho biết, có đến 70 trẻ phải nghỉ học, trong đó, 24 trẻ có triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy.

Thông tin với Dân Việt, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GDĐT TP.Thủ Đức, cho biết Phòng Giáo dục đã xác minh sự việc từ phía nhà trường sau khi nhận được phản ánh. Phòng cũng đã thành lập đoàn làm việc với sự tham gia của Phòng Y tế TP.Thủ Đức, Phòng GDĐT TP.Thủ Đức để xác minh kỹ.

Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sự việc đó là do ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, thông tin từ ban đại diện cha mẹ học sinh Trường tiểu học Nguyễn Hiền, cho biết Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đã làm việc với Ban giám hiệu, Phòng Y tế TP.Thủ Đức, Công an TP.Thủ Đức, UBND phường An Phú, Trung tâm Y tế phường An Phú, Trạm y tế phường An Phú sau khi xảy ra việc trẻ bị đau bụng, tiêu chảy. Thông tin kiểm tra xác định, việc trẻ bị đau bụng, sốt chưa phải lý do bởi thực phẩm từ bữa ăn trưa 15/1 tại trường.

Nhà trường và Hội cha mẹ phụ huynh cũng đề nghị phụ huynh theo dõi và báo lại tình hình sức khỏe các con. Đồng thời, đề nghị không mua đồ ăn, thức uống bán hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đại diện Phòng Y tế TP.Thủ Đức cũng xác nhận đã đến làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Hiền. Đơn vị này đã khảo sát, điều tra nguyên nhân ngay trong ngày 16/1, và lấy mẫu xét nghiệm thức ăn. Tuy nhiên, các triệu chứng sốt, đau bụng ở trẻ có thể trùng với nhiều bệnh khác. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định đây là ngộ độc thực phẩm, bởi nếu do ngộ độc thì số lượng sẽ nhiều hơn.