The ông Nguyễn An, Giám đốc Marketting Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 - nhà tài trợ của lễ hội khinh khí cầu cho biết, việc tổ chức các sự kiện này là một món quà mang dấu ấn đặc biệt dành tặng cho người dân Kon Tum và du khách. Đây là cơ hội để sâm Ngọc Linh Kon Tum nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, các nét văn hóa tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Qua đó, nhằm góp phần xây dựng Kon Tum trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn, tạo động lực cho sự phát triển du lịch.