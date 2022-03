Cận cảnh muôn sắc màu tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội: Người dân háo hức chờ bay miễn phí

Người dân háo hức có mặt tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022" do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội với 22 quả khinh khí cầu các loại, (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m), đa sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời sẽ là khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách và người dân đã có mặt ở khu vực vườn nhãn Long Biên ven sông Hồng để trải nghiệm khinh khí cầu. Có những nhóm bạn trẻ còn chuẩn bị sẵn cả ghế để "cắm trại" luôn tại đây.

Một bạn trẻ đang hồi hộp chờ đến lượt mình được bay tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, ngày khai trương Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội với 22 quả khinh khí cầu các loại, (gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m), đa sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời sẽ là khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Trẻ em cũng háo hức khi ngắm nhìn những quả cầu đủ màu sắc tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội.

Không chỉ giới trẻ, các cụ lớn tuổi cũng háo hức tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội

Chia sẻ tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội, bà Lê Bích Phượng – Chủ nhiệm CLB khinh khí cầu Việt Nam chia sẻ với Dân Việt: "Tôi đã được bay khinh khí cầu ở nước ngoài rất nhiều, tuy nhiên lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội tổ chức bay khinh khí cầu, tôi cảm thấy rất vui, đặc biệt là cảm nhận không khí sôi động, du khách, người dân thích thú với Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội, tôi cảm thấy rất xúc động.

Từ ngày mai, những ai muốn bay khinh khí cầu thì sẽ phải mua vé với mức giá 300.000 đồng/1 người".

Quan khách có mặt tại Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội.

Hỏi bà Lê Bích Phượng, liệu giá vé 300.000 đồng có quá đắt, bà Phượng cho hay, đó là mức giá bình thường, bởi ở nước ngoài để bay được, du khách sẽ mất từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội.

Bạn Xuân Huy, trú tại quận Thanh Xuân cho biết: "Lần đầu tiên được chứng kiến Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội, tôi rất háo hức. Từ trước tới giờ mới chỉ nhìn các quả khinh khí cầu qua tivi và xem trên mạng, hôm nay tôi được chứng kiến tận mắt. Quả thực là rất đẹp, tôi cũng mong mình được lên quả khinh khí cầu kia và ngắm nhìn thủ đô từ trên cao"

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội.

Lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội, khiến nhiều bạn trẻ háo hức trông đợi