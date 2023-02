Hàng không nội địa tăng trưởng bứt tốc trong dịp Tết

Ngày 2/2, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tháng 1 vừa qua, các cảng hàng không bước vào giai đoạn phục vụ cao điểm. Tổng sản lượng hành khách trong tháng 1 đạt khoảng 10 triệu lượt, tăng 149,3% so cùng kỳ năm 2022 (trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,4 triệu lượt; nội địa ước đạt 7,6 triệu lượt).

Tính riêng đợt cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua (từ 15 tháng Chạp đến ngày Mùng 5 Tết), sản lượng khai thác đạt 45.735 lượt chuyến cất/hạ cánh, hành khách đạt gần 6,6 triệu lượt khách (khách quốc tế gần 1,6 triệu lượt khách, khách quốc nội hơn 5 triệu khách).

Tổng sản lượng hành khách tại các cảng hàng không đạt khoảng 10 triệu lượt trong tháng 1/2023. Ảnh: H.T

Theo đó, ACV cho hay dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các hãng hàng không trong nước tăng rất nhiều chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là tại các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Số lượng chuyến bay được tăng cường xuyên đêm, điều hành bay trải đều từ sáng đến đêm khuya nên đã góp phần giảm áp lực cho nhà ga vào thời điểm ban ngày.

Sản lượng vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023 ghi dấu ấn tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ và so với trước dịch, đặc biệt trong những ngày từ 25 đến 29 Tết và Mùng 2 đến Mùng 5 Tết, lượng khách nội địa liên tục tăng từ 35 đến 60% so với thường lệ.

Được biết, tại sân bay Tân Sơn Nhất, mùa Tết năm nay liên tục ghi nhận kỷ lục theo từng ngày. Trong đó, các ngày 26/1 (Mùng 5 Tết), khách qua sân bay đạt gần 145.000 khách; đặc biệt trong ngày 27/1 (Mùng 6 Tết) có 916 chuyến bay với 149.000 khách; ngày 29/1 (Mùng 8 Tết), có 919 chuyến bay với khoảng 142.000 khách qua sân bay. Tại sân bay Nội Bài, số khách các ngày 26, 27, 29 Tết tương ứng đạt 92.000, 94.000 và 88.000 khách.

Lãnh đạo ACV cho hay trong bối cảnh hạ tầng cảng hàng không, sân bay còn nhiều khó khăn, bất cập, nguồn nhân lực phục vụ khai thác còn thiếu, nhưng các cảng hàng không đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai từ sớm các phương án phục vụ cao điểm. Nâng cao tinh thần phục vụ tại tất cả các mắt xích trong dây chuyền, bảo đảm hoạt động chuyến bay; bảo đảm tốt công tác khai thác, an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách khủng dịp Tết. Ảnh: H.T

Một số khó khăn phát sinh trong hoạt động khai thác cũng được các cảng hàng không chủ động phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong đợt cao điểm Tết.

Các chuyên gia đánh giá, thị trường nội địa chính là điểm sáng của bức tranh ngành hàng không sau dịch. Lượng khách gia tăng, đặc biệt là trong cao điểm Tết đã khiến tình trạng cháy vé máy bay xuất hiện.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, hoạt động vận tải hàng không đã có dấu hiệu hồi phục từ cuối quý 1/2022, đặc biệt là thị trường nội địa. Ngay từ tháng 4/2022, thị trường nội địa đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, với sự bùng nổ sản lượng khách trong cao điểm Tết Quỹ Mão vừa qua, thị trường nội địa đã hồi phục hoàn toàn và có sự tăng trưởng mạnh mẽ.