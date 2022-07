Hàng không tăng trưởng kỷ lục so với trước khi xảy ra dịch Covid-19

Thị trường hàng không nội địa tăng trưởng mạnh

Báo cáo này cho thấy, thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.



Tính đến 30/6/2022, các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines bao gồm Vasco, Pacific Airlines; Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines) đang khai thác gần 60 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với 19 sân bay địa phương theo hệ thống mạng đường bay trục-nan, liên vùng, nội vùng rộng khắp toàn quốc.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TA

Đặc biệt, các hãng hàng không Việt đang đẩy mạnh khai thác các đường bay đến các điểm du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang...; điển hình như tần suất khai thác đi/đến Phú Quốc hiện tại đạt 100 chuyến bay nội địa/ngày so với năm 2019 chỉ khai thác tổng 72 chuyến quốc tế và nội địa/ngày.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thị trường nội địa bắt đầu hồi phục từ tháng 4 và có sự tăng trưởng mạnh trong tháng 6/2022 khi đạt 5 triệu khách, tăng 20,9% so tháng 5/2022 và tăng 38,8% so tháng 6/2019 (tháng cao điểm hè trước khi xảy ra dịch Covid-19).

"Hệ số sử dụng ghế trên các đường bay nội địa trong tháng 6/2022 đều rất cao, đạt từ 85% đến 87% tùy hãng", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin.



Đánh giá về các chỉ số nêu trên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay: "Đến thời điểm hiện tại, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2/2022".

Đối với thị trường hàng không quốc tế, có hơn 30 hãng hãng không nước ngoài và 4 hãng bay Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Pacific Airlines) khai thác 96 đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với 21 quốc gia/vùng lãnh thổ là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc (Trung Quốc), Hongkong, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Philippines, Australia, Đức, Pháp, Anh, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ..., trong đó các hãng hàng không Việt đã khai thác 68 đường bay quốc tế đến 16 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: TA

Đến thời điểm hiện tại, phía Cục Hàng không Việt Nam nhận định thị trường quốc tế đang dần hồi phục, tuy nhiên tốc độ hồi phục còn thấp do nhiều quốc gia, khu vực (đặc biệt là các quốc gia Đông Bắc Á) vẫn đang áp dụng các quy định, chính sách về hạn chế đi lại trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Hàng không lý nghiêm hành khách có hành vi vô ý thức

Nhằm đảm bảo an toàn khai thác các chuyến bay trong mua cao điểm hè 2022, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các sân bay giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay và các phương tiện, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

"Kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này", ông Thắng yêu cầu.

Để kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn (hành khách gây rối), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các sân bay có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, ông Thắng yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường công tác phổ biến và giám sát an toàn máy bay và khai thác máy bay, đặc biệt đối với các quy định về an toàn khoang khách và các hướng dẫn theo Bảng hướng dẫn an toàn trên máy bay; kịp thời phát hiện và nhắc nhở những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên máy bay; tăng cường công tác phổ biến các quy định về an toàn hàng không đối với hành khách trước khi hành khách lên máy bay để giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo nên văn hóa an toàn hàng không bền vững.