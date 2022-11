Hàng loạt cây xanh bị cưa gốc, bỏ lại giữa đường ở quận Nam Từ Liêm

Nhiều cây bị cưa ngang thân.

Phản ánh đến báo Kinh tế & Đô thị, người dân sống tại ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, sáng 19/11, người dân bất ngờ phát hiện hàng cây xanh dọc theo ngõ không hiểu vì lý do gì mà bị cưa đôi rồi bỏ lại. Kiểm tra camera an ninh, người dân xác định sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, thời điểm đó một số người nghe thấy có tiếng cưa nhưng do đêm tối nên không ra ngoài xem xét.

Cây đổ chắn lối đi lại của người dân.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong số 4 thân cây bị cưa gốc, có 1 cây xanh, 1 cây lộc vừng và 2 cây hoa sữa và đều cao khoảng 3m và có tán rộng. Sau khi bị cưa đổ, tán cây bịt gần hết mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, tán cây còn đổ vào nhà cao tầng trong ngõ, làm đứt đường điện, may mắn không gây ra sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

Tán cây đổ vào nhà cao tầng trên ngõ 35.

May mắn không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Ông Lê Văn Bắc, người dân sống tại ngõ 35 đường Lê Đức Thọ cho biết, hàng cây bị cưa đôi có tác dụng giữ bóng mát, điều hòa không khí trong lành cho người dân đã có khoảng 10 năm nay. Có thể là hành vi phá hoại nên người dân rất bức xúc, đồng thời kiến nghị UBND phường Mỹ Đình 2 và Công an phường Mỹ Đình 2 nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của hành vi nêu trên.

Những gốc cây xấp xỉ 10 năm tuổi bị cưa đứt khiến người dân bức xúc.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 cho biết, đã nắm được sự việc và trước mắt sẽ cử lực lượng xuống kéo gọn các thân cây, lấy lối đi lại cho người dân. Về nguyên nhân sự việc, UBND phường Mỹ Đình 2 sẽ thông tin sau khi có báo cáo từ cơ quan công an.