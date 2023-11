Hàng loạt doanh nghiệp được bảo lãnh vay tiền từ đất Vinafood 2 có liên quan đại án Vạn Thịnh Phát?

Lập dự án khống để đảm bảo cho nhiều khoản vay

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và Đinh Trường Chinh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân).

Theo kết luận thanh tra, hành vi thâu tóm đất vàng 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh gây thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh: LĐ

Hai bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật hình sự, liên quan đến khu đất vàng 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1.

Cụ thể, khu đất trên được Nhà nước giao cho Vinafood 2 quản lý, sử dụng nhưng Vinafood 2 đã nhiều lần cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng, trái quy định pháp luật để liên kết, hợp tác với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH 2 thành viên lấy tên là Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án.

"Việc Vinafood 2 không triển khai dự án, chỉ sử dụng sổ đỏ để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 4 công ty thành viên vay ngân hàng và sau này là Công ty Việt Hân Sài Gòn chỉ sử dụng sổ đỏ và lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống, thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, không liên quan đến khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để vay vốn và giải ngân trái pháp luật" - Kết luận số 2099 của TTCP khẳng định.



Công ty Việt Hân Sài Gòn dùng sổ đỏ của khu đất khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh vay vốn ngân hàng trái pháp luật như thế nào?

Tài liệu của PV Dân Việt có được thể hiện, khu đất trên, ban đầu khi thuộc quản lý của Vinafood 2, giá trị được xác định chỉ có 696 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi rơi vào tay Công ty Việt Hân Sài Gòn, công ty này đã 3 lần lợi dụng sổ đỏ kèm chứng thư xác định trị giá tài sản đảm bảo lên tới 7,25 nghìn tỷ đồng.

Sau đó, phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các cơ quan công chứng để thực hiện kí 23 hợp đồng thế chấp, mỗi lần đều có cùng nội dung như nhau, có cùng giá trị tài sản đảm bảo để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ 23 công ty khác nhau bằng cách lập dự án đầu tư khống đối với khu đất, lấy tên The Goldmark Premium Tower, để các công ty kí hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn với SCB và được giải ngân ngay.

Cụ thể, theo tài liệu, lần thứ nhất, Công ty Việt Hân Sài Gòn ký hợp đồng thế chấp với SCB bằng sổ đỏ của khu đất để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 9 công ty vay ngắn hạn, mục đích bổ sung vốn thực hiện thi công Dự án The Goldmark Premium Tower, giai đoạn 1. Giá trị khu đất được Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE xác định hơn 7,25 nghìn tỷ đồng.

Sau đó, SCB giải cho 9 công ty trên. Cụ thể, giải ngân cho Công ty CP Theer Dimension 932 tỷ đồng; Công ty CP Clobal Fortune 931 tỷ đồng; Công ty CP Four Square 933 tỷ đồng; Công ty CP Union Trend 923 tỷ đồng; Công ty CP Gold Stone 302 tỷ đồng…Tổng tiền giải ngân 5,8 nghìn tỷ đồng.

Lần thứ 2, sau khi trả nợ hết gốc và lãi cho 9 hợp đồng trên, Công ty Việt Hân Sài Gòn tiếp tục ký hợp đồng thế chấp với SCB bằng sổ đỏ của khu đất để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho 7 công ty vay ngắn hạn, mục đích vẫn là bổ sung để thực hiện thi công Dự án The Goldmark Premium Tower, giai đoạn 1. Giá trị khu đất vẫn được Công ty Cổ phần thẩm định giá BTCVALUE xác định là hơn 7,25 nghìn tỷ đồng.

Sau đó, trong cùng một ngày, SCB giải ngân cho 7 công ty. Cụ thể, giải ngân cho Công ty CP Đầu tư Gimpo 849 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Masa 862 tỷ đồng; Cổng ty CP TNHH thương mai dịch vụ Hoàn Luân 865 tỷ đồng; Công ty CP Galaxy Dragon 868 tỷ đồng; Công ty CP Rich Power 870 tỷ đồng… Tổng số tiền giải ngân gần 5,4 nghìn tỷ đồng.

Lần cuối cùng, cùng với cách thức như trên, SCB đã giải ngân hơn 6,3 nghìn tỷ đồng cho 7 công ty được Công ty Việt Hân Sài Gòn đảm bảo bằng sổ đỏ của khu đất khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh.

Cụ thể, SCB giải ngân cho Công ty CP Bạch Minh Long 928 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Thuận Nha 910 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Khai Gia 900 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Thanh Man 890 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Clover Peak 890 tỷ đồng…

Ở một diễn biến liên quan, cũng theo tài liệu, có tới 14/23 doanh nghiệp được Công ty Việt Hân Sài Gòn sử dụng sổ đỏ của khu đất 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ trả nợ và được SCB giải ngân nằm trong danh sách 762 công ty liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công an đã khởi tố điều tra.

14 doanh nghiệp này hiện đã bị tạm dừng biến động tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ công tác điều tra.