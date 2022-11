Hàng loạt người nổi tiếng tuyên bố rời Twitter sau khi Elon Musk sở hữu

Thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la của Musk để mua nền tảng truyền thông xã hội đã kết thúc vào cuối tháng 10. Và mới đây, một số nhân vật của công chúng đã bày tỏ lo ngại về những gì vị tỷ phú sẽ làm với nền tảng này.

Nhà biên kịch, nhà sản xuất và người dẫn chương trình, người sáng tạo "Grey's Anatomy" và "Bridgerton", Shonda Rhimes đã khởi đầu xu hướng này vào cuối tháng 10, khi viết trên Twitter: "Không phải chờ đợi bất cứ điều gì Elon đã lên kế hoạch. Tạm biệt". Và Rhimes nhanh chóng trở thành một trong số nhiều người quay lưng lại với nền tảng này trong hai tuần qua.

Cuộc di cư diễn ra khi một số ngôi sao tuyên bố sẽ rời khỏi với lý do lo ngại về những gì tỷ phú sẽ làm khi lãnh đạo nền tảng này. Đồng thời, kể từ khi Musk hoàn tất thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la, đã có sự gia tăng các phát ngôn thù địch trên Twitter.

Những người nổi tiếng đang bắt đầu rời bỏ Twitter sau khi Elon Musk tiếp quản. Đây là Whoopi Goldberg, Elon Musk, Trent Reznor. Ảnh: @AFP.

Kể từ khi Elon Musk tiếp quản Twitter, những người nổi tiếng đã bỏ hẳn, rời đi hoặc tài khoản của họ bị khóa. Trong khi đó, Musk và việc tiếp quản Twitter của anh ấy đã trở thành chủ đề nóng nhất hiện nay, và tất cả là nhờ vào những thay đổi lớn mà anh ấy đang bận rộn thực hiện đối với trang mạng xã hội này, từ việc tung ra gói thuê bao hàng tháng để xác minh Twitter cho đến việc sa thải hàng loạt nhân viên mà anh ấy đang thực hiện.

Dù Elon Musk, người tự xưng là "người theo chủ nghĩa chuyên chế về tự do ngôn luận", đã thông báo rằng anh ấy đang thành lập một "hội đồng kiểm duyệt nội dung" mới cho Twitter để tập hợp các quan điểm đa dạng lại với nhau Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ xoa dịu, vì thế mà một số người nổi tiếng đang hiện thực hoá tốt lời đe dọa từ bỏ Twitter của mình.

Sara Bareilles

Vào ngày 29 tháng 10, ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy cho biết, cô đã rời khỏi nền tảng này. Bareilles đã viết dòng tweet : "Wow, Thật là vui khi tôi out khỏi Twitter. Hẹn gặp lại các bạn trên các nền tảng khác. Xin lỗi, nền tảng này không dành cho tôi".

Ken Olin

Olin, nhà sản xuất điều hành của chương trình từng đoạt giải Emmy "This Is Us", cũng cho biết anh sẽ rời khỏi ứng dụng truyền thông xã hội. Anh ấy đã đăng một dòng tweet có nội dung: "Tôi ra khỏi đây. Không cần phán xét".

Toni Braxton

Ngôi sao R&B Toni Braxton cho biết cô "sốc và kinh hoàng" trước một số nội dung mà cô đã xem kể từ khi Musk tiếp quản.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã chọn không sử dụng Twitter vì nó "không còn là không gian an toàn cho bản thân tôi, các con trai tôi và những người hâm mộ khác".

Téa Leoni

Nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong " "Madam Secretary" dường như cũng đã xóa tài khoản Twitter của mình. Cô ấy đã tweet rằng nền tảng này đã "tiết lộ quá nhiều sự căm ghét, quá nhiều sai hướng".

"Tình yêu, lòng tốt và khả năng của tôi nên dành cho tất cả các bạn", cô nói thêm.

Brian Koppelman

Koppelman, người dẫn chương trình "Billions", cũng đã đóng tài khoản Twitter của mình. Thay vào đó, anh ấy đã nói với những người theo dõi Twitter của mình rằng hãy theo dõi anh ấy trên Instagram và TikTok. Anh ấy nói : "Thực sự thì, các bạn hãy đến tìm tôi trên Instagram và TikTok".

Alex Winter

Ngôi sao "Bill & Ted" dường như cũng đã rời khỏi nền tảng này. Hồ sơ Twitter của anh ấy trống và dường như anh ấy đã xóa lịch sử các dòng tweet của mình. Tiểu sử của anh ấy chỉ đơn giản còn nội dung: "Không phải ở đây. IG: @alxwinter".

Gigi Hadid

Người mẫu thời trang đã lên Instagram để lên án Twitter, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Musk, tuyên bố cô ấy sẽ kích hoạt hủy tài khoản của mình.

"Tôi đã kích hoạt hủy tài khoản Twitter của mình hôm nay. Trong một thời gian dài, nhưng đặc biệt là với ban lãnh đạo mới, nó ngày càng trở thành một bể chứa của sự căm ghét và cố chấp, và đó không phải là nơi tôi muốn trở thành một phần trong đó", Hadid viết trong một bài đăng story trên Instagram.

Amber Heard

Dù diễn viên "Aquaman" không đưa ra lý do hay thông báo về việc rời Twitter, nhưng người dùng nhận thấy tài khoản của cô đã bị vô hiệu hóa vào ngày 1/11.

Không rõ tại sao Heard lại quyết định rời Twitter. Được biết, cô hẹn hò với "Chief Twit" Musk trong khoảng một năm trước khi mối quan hệ kết thúc vào năm 2018.

Eric Larsen

Theo NBC News, tác giả truyện tranh – nổi tiếng với "The Amazing Spider-Man" – Larson đã tweet vào tháng 4 rằng anh không định ở lại nếu Musk mua lại Twitter.

Tài khoản Twitter của anh ấy dường như đã bị vô hiệu hóa kể từ ngày 31 tháng 10 và Larsen sau đó đã xác nhận việc rời đi của anh ấy trong một email gửi tới NBC News.

Téa Leoni, Shonda Rhimes, Alex Winter và Sara Bareilles là một trong số những người nổi tiếng nói rằng họ đã và đang rời bỏ Twitter khi nó thuộc sở hữu của ông trùm Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Mick Foley

Trong một bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức của mình, cựu đô vật chuyên nghiệp đã tuyên bố ngừng sử dụng Twitter "kể từ khi quyền sở hữu mới - và thông tin sai lệch và sự ghét bỏ dường như đang được khuyến khích - nó khiến tôi đau thắt ruột".

Foley tiếp tục bài đăng bằng cách cho người hâm mộ biết anh ấy vẫn hoạt động trên Instagram và Facebook, đồng thời khuyến khích fan của mình nên tử tế hơn khi dùng mạng xã hội.

Trent Reznor

Người đứng đầu Nine Inch Nails cũng đã xóa tài khoản Twitter của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Reznor nói với The Hollywood Reporter: "Tôi sắp rời đi. Chúng ta không cần sự kiêu ngạo của tầng lớp tỷ phú để cảm thấy như họ có thể bước vào và giải quyết mọi thứ".

"Ngay cả khi không có anh ấy tham gia, tôi chỉ thấy rằng nó đã trở thành một môi trường độc hại. Vì sức khỏe tinh thần của tôi, tôi cần phải điều chỉnh. Tôi không cảm thấy thoải mái khi ở đó nữa".

David Simon

Tác giả, nhà báo, nhà biên kịch và nhà sản xuất cho biết ông đã lên kế hoạch ra đi. Trong một dòng tweet, Simon nói: "Ở lại là phi đạo đức. Elon Musk; gã công nghệ có thể mắc nghẹn đồ chơi mới của mình".