Theo thông tin người dân chia sẻ, sự việc kể trên được phát hiện vào sáng 18/3, gần khu vực tòa chung cư số 136 Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) - theo Tiền Phong.

Hình ảnh cắt từ video hàng loạt ô tô ở Hà Nội bị xịt sơn loang lổ khi đỗ dưới lòng đường chia sẻ trên mạng xã hội.

Vào thời điểm trên, nhiều chủ xe ô tô phát hiện ô tô để dưới lòng đường bị xịt sơn màu vào khu vực cánh cửa, biển số và kính xe... Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng sở tại.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với Dân Trí, đại diện truyền thông của chủ đầu tư khu đô thị này cho biết, hiện tại các tuyến đường nội khu của khu đô thị Goldmark City đã được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, theo quy định. Do đó, việc các ô tô bị xịt sơn vừa xảy ra không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý và ban quản trị các tòa nhà. Chủ ô tô cần đến khai báo với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng. Chủ đầu tư và ban quản lý đã nhiều lần khuyến nghị cư dân và khách của cư dân tới khu đô thị phải để xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản.

Clip chia sẻ trên mạng về vụ việc hàng loạt ô tô ở Hà Nội bị xịt sơn loang lổ khi đỗ dưới lòng đường.

Theo công an, có thể các ô tô này để chắn lối đi lại của nhà dân nên đối tượng dùng sơn xịt vào xe. Tuy nhiên, vụ việc cụ thể thế nào thì cơ quan công an đang tiến hành điều tra.