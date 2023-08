Hàng loạt tàu cá bị cháy ở Nghệ An: Cảng cá được đầu tư 200 tỷ đồng, vì sao hệ thống PCCC không hoạt động?

Trụ chữa cháy ngay sát tàu nhưng... không hoạt động



Đã nhiều ngày trôi qua sau vụ hỏa hoạn lớn tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Xác 5 chiếc tàu bị thiêu rụi vẫn nằm rải rác khắp nơi. Thiệt hại của vụ hỏa hoạn ước tính hàng chục tỷ đồng. Nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, ôm nợ.

Hệ thống phòng cháy hiện đại được lắp đặt tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nếu hệ thống phòng cháy hiện đại này hoạt động thì thiệt hại của ngư dân đã không quá lớn. Thực hiện: Thắng Tình

Nhiều người được hỏi tỏ ra bức xúc khi tại thời điểm quan trọng, hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại lắp tại cảng cá Lạch Quèn lại không hoạt động. Người dân buộc phải dùng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, chờ lực lượng cứu hỏa điều phương tiện chuyên dụng đến khống chế đám cháy.

Hệ thống phòng cháy được lắp đặt rất gần nơi tàu của ngư dân bị cháy tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nếu vận hành đúng thời điểm, hệ thống phòng cháy sẽ phát huy tối đa tác dụng, giảm thiệt hại. Ảnh: Thắng Tình

Nhiều người nhận định, nếu hệ thống phòng cháy tại cảng Lạch Quèn hoạt động, vụ hỏa hoạn đã không gây ra thiệt hại kinh hoàng đến vậy. Ông Trần Văn Đoàn (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chủ tàu cá mang số hiệu NA-95656-TS một trong năm chiếc tàu bị cháy chia sẻ: "Nếu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng hoạt động thì các tàu không bị thiệt hại như thế này. Tôi cũng không hiểu vì sao hệ thống phòng cháy chữa cháy lại không hoạt động được".

Ông Trần Văn Đoàn trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - chủ một chiếc tàu cá bị cháy chia sẻ: ""Nếu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng hoạt động thì các tàu không bị thiệt hại như thế này". Ảnh: Thắng Tình

Trong báo cáo của UBND xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An gửi các cơ quan chức năng về vụ cháy 5 tàu cá tại cảng Lạch Quèn cũng nêu rõ chi tiết hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, tại hiện trường, người dân đã sử dụng biện pháp dập lửa tại chỗ, cắt dây neo cho tàu trôi theo dòng chảy, tránh đám cháy lây lan. Tuy nhiên lúc này có khoảng 55 tàu đang neo đậu nên đám cháy đã lan sang một số tàu khác.

Tại cảng cá Lạch Quèn có hệ thống phòng cháy hiện đại nhưng không sử dụng được để dập lửa. Cảng Lạch Quèn mới được đầu tư hệ thống chữa cháy hiện đại nhưng chưa được đấu nối điện nên không thể sử dụng được.

Hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại được lắp đặt tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Hệ thống phòng cháy trống trơn khi biển lửa nhấn chìm 5 con tàu

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, cảng cá Lạch Quèn mới được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Tại cảng Lạch Quèn có 10 trụ phòng cháy chữa cháy được xây dựng. Mỗi trụ có đầy đủ cột nước, 1 hộp chứa thiết bị chữa cháy và 1 hộp đựng bình xịt chữa cháy. Tuy nhiên phía trong các hộp chứa thiết bị đều trống trơn.

Phía trong các hộp phòng cháy, chữa cháy tại cảng Lạch Quèn đều trống rỗng. Ảnh: Thắng Tình

Hệ thống phòng cháy nằm rất gần các vị trí các tàu bị cháy. Nếu hệ thống này hoạt động thì sẽ phát huy tối đa tác dụng, ngọn lửa sẽ nhanh chóng được khống chế, ngăn đám cháy lan rộng, giảm thiệt hại.

Được biết, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng Lạch Quèn được lắp đặt vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, vì chưa đấu điện vào hệ thống phòng cháy nên hệ thống này chưa được bàn giao lại cho cảng cá để đưa vào sử dụng.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 5 chiếc tàu công suất lớn, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, khiến nhiều người trắng tay. Ảnh: Thắng Tình

Ban Quản lý cảng cá Nghệ An nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Tiến Chương – Giám đốc Ban quản lý cảng cá Nghệ An thừa nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng Lạch Quèn chưa hoàn thiện, chưa được nghiệm thu. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Vì vậy chủ đầu tư đang làm việc với cơ quan phòng cháy chữa cháy để nghiệm thu.



Cảng Lạch Quèn tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được đầu tư xây dựng với tổng số vốn 200 tỷ đồng. Ảnh: Thắng Tình

Cũng theo ông Chương, tại cảng Lạch Quèn, hệ thống điện cũng chưa có, đang làm thủ tục để đấu điện nên chưa thể hoạt động. Tất cả các họng chữa cháy, dây, bình, thiết bị phục vụ chữa cháy… đang được bảo quản tại nhà ban quản lý cảng. Khi nào hệ thống phòng cháy hoạt động, xây dựng nhà để trông coi sẽ vận chuyển tới lắp đặt.

Giám đốc Ban quản lý cảng cá Nghệ An cũng thừa nhận nếu hệ thống phòng cháy hoạt động thì cũng "đỡ" thiệt hại cho người dân.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, nếu hệ thống phòng cháy hiện đại tại cảng Lạch Quèn hoạt động thiệt hại sẽ không quá lớn. Ảnh: Q.L

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An xác nhận là chủ đầu tư công trình. Công trình cảng cá Lạch quèn có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cảng cá Lạch Quèn được đầu tư xây dựng mới, hệ thống này đang trong quá trình bàn giao lại cho cảng cá.

Lý giải về việc vì sao những hộp phòng cháy trống trơn ông Hưng chia sẻ, vì chưa bàn giao nên các thiết bị này được đưa đi nơi khác để bảo quản vì sợ mất cắp, hư hỏng.

Lý do hệ thống phòng cháy tại cảng Lạch Quèn tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không thể hoạt động là vì chưa được bàn giao, chưa được đấu điện. Ảnh: Thắng Tình