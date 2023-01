Nhiều điểm mới trong Hội Xuân Yên Tử 2023

Sáng 31/1 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ khai Hội Xuân Yên Tử năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gióng trống, thỉnh chuông. Ảnh: Bùi My

Lễ khai hội có sự tham gia của gần 5.000 đại biểu, du khách, tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Dự kiến năm nay sẽ có hơn 1 triệu Phật tử và du khách về Yên Tử trong thời gian Hội xuân năm 2023.

Lễ hội xuân Yên Tử kéo dài suốt 3 tháng đầu năm và là lễ hội lớn nhất ngày đầu xuân tại Quảng Ninh.

Lễ khai hội xuân Yên Tử 2023 được tổ chức sau 3 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19. Ảnh: Bùi My

Khu di tích và danh thắng Yên Tử là một quần thể di tích lớn, gồm hàng trăm điểm chùa, am, tháp trải dài từ dưới chân núi lên tới đỉnh chùa Đồng. Các di tích trầm mặc, linh thiêng nằm xen trong mây núi và màu xanh bạt ngàn giữa rừng quốc gia Yên Tử cả ngàn năm nay.

Mỗi dịp Xuân về, nơi đây trở thành điểm đến tâm linh đón hàng triệu lượt du khách đến hành hương lễ Phật, chiêm bái, ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của non thiêng Yên Tử.

Phần lễ được tổ chức trang trọng. Ảnh: Bùi My

Phần lễ khai Hội Xuân Yên Tử 2023 gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham dự lễ khi Hội Xuân Yên Tử. Ảnh: Bùi My

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay gồm nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử…

Đặc biệt, Hội Xuân Yên Tử 2023 sẽ có nhiều điểm mới khác biệt so với trước đây. Cụ thể, lễ hội sẽ tổ chức các hoạt động tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, lễ chúc phúc... Cùng với đó là các chương trình về nguồn ý nghĩa.

Đại đức Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, hành hương về Yên Tử vào ban đêm trong một khung cảnh an nhiên hơn, tịch mịch hơn, huyền ảo hơn khiến cho tâm hồn con người lắng đọng nhiều hơn.

Do vậy, Giáo Hội Phật giáo cùng các đơn vị đã chủ động có kế hoạch tổ chức hoạt động vào ban đêm như lễ Phật vào ban đêm, chiêm bái vào ban đêm... Hoạt động hành hương ban đêm này chủ yếu phục vụ du khách có nhu cầu, nguyện vọng vào những đêm cuối tuần.

Đông đảo du khách và Phật tử về dự lễ khai Hội Xuân Yên Tử 2023. Ảnh: Bùi My

Bà Nguyễn Thị Tâm (Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, bà đi Yên Tử từ năm 1982. Lần này quay lại thấy rất nhiều điểm mới, cảnh vật đẹp đẽ, cơ sở vật chất khang trang. Đầu Xuân năm mới về Yên Tử, bà thấy rất sảng khoái, lành mạnh, vui vẻ.

Theo ông Phạm Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, sau ba năm bị gián đoạn, hạn chế do dịch Covid-19, năm 2023, TP.Uông Bí đã có sự chủ động chuẩn bị từ xa, từ sớm, lên phương án đón khách đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đảm bảo an toàn cho khách thập phương.

Chỉ trong 9 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khu di tích và danh thắng Yên Tử đã đón gần 130.000 lượt khách du Xuân, lễ Phật. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Đồng thời khẳng định, Uông Bí tiếp tục là trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh, góp phần xây dựng Uông Bí thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh của cả nước.