Hàng nghìn khách quốc tế trên các tàu biển sang trọng đến TP.HCM

Sáng 27/10, tàu Celebrity Millennium mang theo 3.000 khách quốc tế đã cập cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, đoàn khách quốc tế này đã tham quan TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu. Du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình như trải nghiệm cà phê, food tour (tour trải nghiệm ẩm thực), đạp xe khám phá làng quê, tham gia lớp học nấu ăn…

Trước khi đến TP.HCM, 3.000 khách quốc tế từ tàu Celebrity Millennium đã cập cảng Chân Mây (Huế) hôm 25/10.

Khách quốc tế theo tàu biển Quantum of the Seas đến cảng Phú Mỹ hôm 26/10. Ảnh: Bích Chi

Cuối năm, ngành du lịch Việt Nam và TP.HCM đón nhiều đoàn khách quốc tế lớn di chuyển bằng tàu biển đến tham quan. Hôm qua, ngày 26/10, tàu Quantum of the Seas mang theo hơn 2.000 khách cập cảng Phú Mỹ tham quan TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo đơn vị đón tàu, các hành trình đều được thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo sự tiện lợi và những trải nghiệm đẳng cấp cho khách quốc tịch châu Âu, Mỹ, Úc… có mức chi tiêu cao.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết từ ngày 25-27/10, doanh nghiệp đón gần 6.000 khách quốc tế tàu biển đến Việt Nam.

Với loại hình du lịch này, khách quốc tế có cơ hội trải nghiệm văn hóa, di sản đa dạng và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại các điểm đến nổi bật ở miền Trung Việt Nam, từ Huế, Đà Nẵng đến Hội An, khám phá những điểm đến sôi động của TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Tây Nam bộ.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, Saigontourist đã phục vụ hàng loạt tàu biển như Europa, Celebrity Solstice, Celebrity Millennium, Spectrum of the Seas, Serenade of the Seas, Quantum of the Seas, Crystal Symphony, Azamara Journey, Azamara Onward, Silver Moon, Resort World One, Silver Shadow, Mein Schiff…

Khách theo đường tàu biển thường là nhóm khách quốc tế chi tiêu cao cho ngành du lịch. Ảnh: Bích Chi

Theo các doanh nghiệp du lịch lữ hành, du lịch tàu biển là một trong những phân khúc du lịch hạng sang, đón nhiều khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.

Các tàu biển thường nổi tiếng cao cấp, có khu mua sắm miễn thuế, nhà hàng, quán bar, đáp ứng tiêu chuẩn vượt xa các khu nghỉ dưỡng 5 sao. Việt Nam đang được nhiều tàu biển quốc tế lựa chọn dừng chân trong hành trình của mình.

Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của dòng khách này, các công ty lữ hành địa phương cần nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và cần có cả những sản phẩm thu hút để đón và phục vụ.