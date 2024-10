Một địa phương trong nước thu 15.600 tỷ đồng mỗi tháng nhờ du lịch

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt hơn 4 triệu lượt, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước đạt hơn 27,3 triệu lượt, tăng 1,3% so cùng kỳ. Tổng thu du lịch 9 tháng năm 2024 ước đạt 140.398 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ.



Như vậy, nếu tính trung bình, mỗi tháng doanh thu ngành du lịch tại TP.HCM đạt khoảng 15.600 tỷ đồng.

Khách quốc tế trải nghiệm tại quán cà phê Cheo Leo, quận 3, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Để có thêm nhiều sản phẩm du lịch, chương trình thu hút khách, ngành du lịch TP.HCM thời gian qua đã liên tục đưa ra nhiều chương trình mới.



Sản phẩm du lịch tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM do Sở Du lịch phối hợp các sở, ngành thực hiện đang tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Chương trình này đang được tổ chức hàng tháng và không thu phí. Đến nay, trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đã đón tiếp 13.791 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Ngành du lịch TP.HCM đã phối hợp với các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air tổ chức các sản phẩm lưu trú giá kích cầu khi bay đêm đến TP.HCM.

Trong tháng 9, TP.HCM đã tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) lần thứ 18 năm 2024 với chủ đề “Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai”. Hội chợ ghi nhận khoảng 26.000 lượt khách tham quan, xúc tiến thành công hơn 11.460 cuộc hẹn thương mại (B2B) giữa 220 người mua quốc tế và hơn 480 đơn vị triển lãm, tạo điều kiện cho việc kết nối mạng lưới, đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác trong tương lai.

Khách mua tour tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM năm 2024. Ảnh: Hồng Phúc

Bên cạnh các thị trường du lịch trọng điểm, như Úc, Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ấn Độ, khu vực Trung Đông… lần đầu tiên, ITE HCMC 2024 chào đón người mua quốc tế đến từ Brazil, Cộng hoà Séc, Bangladesh, Pakistan.

Công tác quảng bá điểm đến Việt Nam - TP.HCM thông qua Hội chợ Du lịch ITE HCMC 2024 đạt kết quả tích cực với hơn 2.700 tin bài, trong đó có gần 1.000 tin bài về sự kiện được đăng tải trên các kênh báo đài lớn trong nước và hơn 1.700 tin bài cập nhật thông tin hội chợ, các chương trình hoạt động và các đơn vị tham gia trên các kênh truyền thông quốc tế.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lần đầu tiên kênh truyền hình hàng đầu thế giới CNN cũng trực tiếp quảng bá sự kiện này trên chương trình Marketplace Asia.

Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, nhằm thu hút số lượng lớn các đoàn khách du lịch quốc tế đến TP.HCM tổ chức hội nghị, hội thảo, khuyến thưởng, triển lãm và kết hợp tham quan du lịch (đoàn khách du lịch MICE), Sở đang trong quá trình xây dựng các chính sách ưu đãi đối với các đoàn khách du lịch MICE, các đơn vị tổ chức, cung cấp dịch vụ MICE.