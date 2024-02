Hàng nghìn người chen chân xin quẻ cầu lộc trước giờ khai ấn đền Trần Nam Định

Chen chân xin quẻ cầu lộc trước giờ khai ấn đền Trần Nam Định

Chiều 23/2, trời có lúc mưa phùn nặng hạt, hàng nghìn người đã đổ về Di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) để đi lễ, cầu may mắn đầu năm.

Chiều ngày 23/2 (tức 14 tháng Giêng năm Giáp Thình 2024), nhiều người đã đổ về đền Trần Nam Định dâng lễ trước giờ khai ấn. Ảnh: Viết Niệm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, do trời mưa nên lượng người đổ về đây dự lễ khai ấn ít hơn so với những năm trước. Lễ hội khai ấn đền Trần tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, là một trong những lễ hội lớn dịp đầu xuân của cả nước.

Ở lễ hội đền Trần năm nay, lễ khai ấn diễn ra vào đêm 23/2 (14 tháng Giêng). Từ 16h chiều, du khách thập phương đổ về khu vực đền Trần khá đông. Bãi xe được ban tổ chức lễ hội sắp xếp cách đền khoảng 1km. Bảng giá gửi xe được niêm yết, tình trạng chặt chém không diễn ra.

Tại một số đền người dân đứng chen chúc vái vọng. Ảnh: Gia Khiêm

Bất chấp cơn mưa rả rích kéo dài, các du khách vẫn dâng lễ, cầu mong một năm mới nhiều may mắn và tài lộc. Người dân chen nhau xin quẻ lấy số thứ tự tại quầy của Ban tổ chức bên trong đền.



Sau khi dâng lễ, du khách chọn lấy 1 quẻ xăm có ghi số. Ảnh: Gia Khiêm

Sau khi dâng lễ, du khách chọn lấy 1 quẻ xăm có ghi số. Sau khi bốc quẻ trong đền, chủ nhân của quẻ đó sẽ ra phía ngoài đền để được các thầy giải đáp ý nghĩa của quẻ xăm.

Ai cũng hy vọng bốc được quẻ nhiều may mắn năm mới. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Trần Minh Chiến, thủ từ đền Trần chia sẻ, công tác chuẩn bị cho đêm khai ấn cơ bản hoàn tất. Sau 3 ngày đầu diễn ra lễ hội (từ ngày 11 đến 13 tháng Giêng), công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, lành mạnh và văn minh, không xảy ra tình trạng vi phạm nếp sống văn minh trong lễ hội.

Sau khi bốc quẻ trong đền, chủ nhân của quẻ đó sẽ ra phía ngoài đền để được các thầy giải đáp ý nghĩa của quẻ xăm. Ảnh: Gia Khiêm

"Năm nào gia đình tôi cũng thu xếp thời gian đi cầu may mắn ở đền Trần. Năm nay tôi thấy mọi người xin quẻ rất đông nên cũng xếp hàng để xin 1 quẻ cho bản thân xem như thế nào. So với mọi năm thì không còn cảnh chen lấn, tôi thấy yên tâm hơn", chị Mai Hoa (ở Hà Nội) cho hay.

Tại một số khu vực sắp đồ lễ, người dân cũng chuẩn bị nhiều mệnh giá tiền từ vài nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí tiền triệu dâng lên mấy may mắn.

Người làm lễ cũng được dịp bận rộn ngày đầu năm. Ảnh: Gia Khiêm

2.800 người đảm bảo an ninh đêm khai ấn đền Trần

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại Lễ hội khai ấn Đền Trần, Công an thành phố Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Càng về chiều muộn lượng người mỗi lúc một đông. Ảnh: Viết Niệm

Lực lượng này được chia thành 5 vòng, trong đó 4 vòng tại khu vực Đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn. Lực lượng công an kiểm soát, nắm chắc tình hình nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng thời điểm đông người để trộm cắp tiền, tài sản của du khách.

Bãi xe được ban tổ chức lễ hội sắp xếp cách đền khoảng 1km. Bảng giá gửi xe được niêm yết, tình trạng chặt chém không diễn ra. Ảnh: Viết Niệm

Đáng chú ý, Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án phòng chống đuối nước, khi trước cổng đền Trần và chùa Tháp có 2 hồ bán nguyệt với chu vi rộng và mực nước sâu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết: "Chúng tôi đề phòng tình trạng đuối nước. Bởi vì hai hồ bán nguyệt ở trước cửa Đền Trần mực nước rất sâu, có những điểm sâu tới trên 4m. Chúng tôi cũng đã tập trung 100% quân số để đảm bảo cho lễ khai ấn, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh, trang phục áo phao, dây cứu nạn tại những điểm có khả năng xảy ra tai nạn, sự cố bất ngờ".

Từ 7h sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã có mặt tại vị trí làm nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc, không để các phương tiện đỗ, dừng trên tuyến Quốc lộ 10 và gửi xe đúng nơi quy định; tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tuyến phân luồng.

Ngành y tế tỉnh Nam Định cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể để kịp thời sơ cứu, xử lý kịp thời các tình huống tai nạn có thể xảy khi trong quá trình người dân và du khách thập phương về với đền Trần.

Bác sĩ Trần Việt Cường, Trạm trưởng Trạm y tế phường Lộc Vượng cho biết, tại mỗi tổ cấp cứu đều có y bác sĩ, điều dưỡng và xe cấp cứu túc trực.