Hàng nghìn Phật tử đội mưa rước xá lợi Phật ở chùa Tam Chúc

Chiều 15/5 tức ngày 15/4 Âm lịch, chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã long trọng tổ chức lễ rước xá lợi Phật mừng ngày Đức Phật đản, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Mặc dù trời mưa rất to, nhưng hàng nghìn Phật tử vẫn đội mưa rước xá lợi Phật về chùa Tam Chúc.