Hàng nghìn tấn phân bón trả chậm đến tay nông dân Hà Tĩnh, bớt lo chuyện phân bón giả, nhái

Thời gian qua các cấp Hội ND trên địa bàn đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả như hỗ trợ nông dân học nghề, giải quyết việc làm; tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là các chương trình hỗ trợ và cung ứng phân bón trả chậm.

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân yên tâm sử dụng vật tư nông nghiệp, phục vụ kịp thời sản xuất vụ hè thu, đặc biệt là phân bón bảo đảm chất lượng, thời gian qua Hội ND huyện Can Lộc đã phối hợp với Công ty CP Supe hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Phân bón Bắc Miền Trung cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm cho hội viên nông dân.

Hội ND xã Việt Tiến cung ứng hơn 15 tấn phân bón Lâm Thao và 2 tấn phân đạm Ninh Bình cho hội viên nông dân. Ảnh: P.Q

Chỉ tính riêng vụ xuân 2020, Hội ND huyện Can Lộc đã phối hợp với doanh nghiệp và các địa phương cung ứng hơn 360 tấn phân bón theo hình thức trả chậm cho hội viên, nông dân phục vụ sản xuất. Đồng thời, Hội ND huyện cũng chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn khẩn trương đăng ký số lượng phân bón cung ứng để phục vụ cho bà con sản xuất vụ hè thu. Tính đến ngày 4/6/2020, Hội ND huyện Can Lộc đã cung ứng cho hội viên, nông dân gần 400 tấn phân bón các loại, chủ yếu là các loại NPK 8-10-3, NPK 16-16-8…, các loại phân lân, đạm, kali…

Việc tổ chức cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm đã được Hội ND các cấp triển khai trong nhiều năm qua, giúp cho bà con nông dân và những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa có kinh phí mua phân bón được sử dụng các sản phẩm phân bón đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý. Theo đó, bà con mua phân bón đầu vụ nhưng đến khi thu hoạch nông sản mới phải trả tiền. Đối với cây hàng năm, thời gian thanh toán tiền mua phân bón là 6 tháng, còn cây lâu năm là 12 tháng.

Đặc biệt qua "kênh" cung ứng phân bón trả chậm, bà con được mua hàng chính hãng, không phải lo mua dính hàng giả, hàng nhái, lại được chở phân bón về tận nơi. Nhờ đó, nông dân đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Thời gian tới, Hội ND Can Lộc sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tập trung chăm sóc lúa hè thu; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân về dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ và cung ứng phân bón, giống cây trồng, vật nuôi...

Tương tự, tại địa bàn huyện Thạch Hà, chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho bà con nông dân cũng đang phát huy hiệu quả. Trong đó, mới đây Hội ND xã Việt Tiến đã tổ chức cung ứng hơn 15 tấn phân bón Lâm Thao và 2 tấn phân đạm Ninh Bình cho hội viên nông dân để kịp thời sản xuất vụ hè thu năm 2020. Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội ND xã tiếp tục chỉ đạo các chi Hội tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân mua phân bón qua kênh của Hội để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đáng chú ý là thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Tập đoàn Hoành Sơn, đẩy mạnh cung ứng phân bón dưới hình thức trả chậm cho nông dân.

Chỉ tính riêng vụ đông xuân 2019 - 2020, Trung tâm đã cung ứng hơn 2.200 tấn phân lân và NPK các loại của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Vụ hè thu năm nay, theo số lượng các đơn vị đã đăng ký, Trung tâm sẽ cung ứng 700 tấn, đến nay đã cung ứng được 200 tấn. Ông Nguyễn Tiến Anh - Giám đốc Trung tâm cho biết, với phương châm đảm bảo chất lượng, ban theo giá quy định của công ty, phân bón được giao tận nhà, trả tiền sau thu hoạch mùa vụ nên đa số hội viên nông dân đều đăng ký mua phân bón Lâm Thao qua kênh tổ chức Hội. Cùng với đó, bà con còn được cán bộ kỹ thuật phổ biến, tập huấn biên pháp sử dụng phân bón hiệu quả, đúng cách, đúng liều lượng.