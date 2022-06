Hãng thiết bị an ninh hàng đầu Hàn Quốc sắp có mặt tại Việt Nam

Các thiết bị khóa vật lý thông minh của Platformbase nhận giải thưởng tại Triển lãm Công nghệ Quốc tế CES 2017.

Ngày 23/6, nhà sản xuất thiết bị an ninh vật lý hàng đầu Hàn Quốc Platformbase sẽ đến Hà Nội để tham dự sự kiện Vietnam Security Summit do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.



Là doanh nghiệp chiếm phần lớn thị phần sản xuất thiết bị an ninh vật lý thông minh tại Hàn Quốc, Platformbase chuyên cung cấp trang thiết bị và công nghệ bảo an cho các đơn vị quốc phòng cũng như các tập đoàn công nghiệp lớn như Samsung, KEPCO, Korea Eximbank.

Hãng là đơn vị nhiều năm liên tiếp nằm trong top các doanh nghiệp tiên phong đổi mới công nghệ tại Hàn Quốc và được nhận bằng khen của Thủ tướng Hàn Quốc năm 2013 cho những đóng góp vì sự phát triển của ngành.

Trao đổi với chúng tôi, ông Kim Young Tae (Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Platformbase) nhận định Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng mà hãng đang quan tâm mở rộng.

"Trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025 của chúng tôi là toàn cầu hoá. Ngoài hai thị trường chính là Mỹ và Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn đưa những sản phẩm và dịch vụ của Platformbase đến các thị trường mới tại Đông Nam Á, trong đó Thái Lan và Việt Nam là hai điểm đến đầu tiên."

Ông cũng cho biết các tập đoàn Hàn Quốc chi hơn 1,5 tỷ USD mỗi năm cho việc nâng cấp hệ thống kiểm soát an ninh.

“Khi nền kinh tế phát triển thì mối lo ngại về an ninh của doanh nghiệp cũng tăng lên, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong những lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, và viễn thông.

Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển kinh tế giống Hàn Quốc trước đây, điều này dự báo nhu cầu cho thiết bị an ninh kỹ thuật cao của các doanh nghiệp Việt sẽ tăng nhanh trong thời gian tới,” ông Young Tae kết luận.

Platformbase nhận Giải thưởng Sáng tạo Hàn Quốc năm 2021.

Ông Vũ Đỗ Khanh, Cố vấn điều hành và Đại diện thương mại của Platformbase cho biết thêm "Platformbase sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước. Chúng tôi đang tiếp xúc với các bên liên quan để sớm hoàn thành mục tiêu đưa dây chuyền sản xuất và chuyển dịch một phần chuỗi cung ứng của Platformbase về Việt Nam trước quý 2 năm 2023."



Xuất hiện tại Vietnam Security Summit năm nay, Platformbase sẽ mang đến những giải pháp an ninh mới nhất của hãng, bao gồm các hệ thống khóa vật lý thông minh đạt tiêu chuẩn quân sự và hệ thống giám sát an ninh thời gian thực sử dụng điện toán đám mây.