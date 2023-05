Lượng xe đông nhất trong 3 ngày qua

Cũng theo vị lãnh đạo TTGT Bình Thuận, chiều 2/5 do lượng khách nghỉ ở Phan Thiết trả phòng quay về lại TP.HCM cùng lúc nên buổi chiều xe rất đông, nhiều xe nối đuôi nhau di chuyển chậm, nhờ có sự điều tiết của CSGT và TTGT nên không xảy ra kẹt xe...

Hàng trăm ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau chạy chậm để lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây về lại TP.HCM chiều 2/5. Ảnh: DT

Nhóm CSGT và TTGT làm nhiệm vụ điều tiết tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1A (tại Km 1717+593, nút giao Ba Bàu) cho biết, lượng xe từ Phan Thiết về TP.HCM tăng cao hơn so với 2 ngày trước đó. Dù không kẹt xe nhưng nhiều anh em CSGT và TTGT làm nhiệm vụ điều tiết giao thông dưới thời tiết nắng nóng rất cực, vất vả...

Clip: Nhiều phương tiện di chuyển chậm ở khu vực ngã ba để lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thực hiện: TB

Cũng trong chiều 2/5, ngoài ô tô lưu thông qua nút giao Ba Bàu để lên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, còn có lượng mô tô và xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A qua nút giao này cũng tăng cao rất nhiều. Do phương tiện lưu thông đông, tại nút giao này đã xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ nhưng sau đó được các lực lượng điều tiết lưu thông. Theo dự tính, vào chiều ngày mai 3/5, số lượng phương tiện sẽ tăng rất cao.

Theo ghi nhận, đến cuối giờ chiều 2/5, lượng xe lưu thông qua khu vực này rất đông. Hàng trăm xe lớn nhở nối đuôi nhau chạy rất chậm để qua khu vực ngã ba Ba Bàu...

Biển báo giao thông ở ngã ba Ba Bàu huyện Hàm Thuận Nam. Ảnh NL

Thiếu biển báo giao thông

Nhiều người tham gia giao thông qua khu vực này cho biết, việc bố trí lắp đặt các biển báo, bảng hướng dẫn giao thông còn thiếu, đã khiến người dân lúng túng khi đi qua khu vực ngã ba Ba Bàu này. Do đi chậm để quan sát, gặp xe đông qua khu vực này đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận, sau kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã cho lắp biển báo cấm quay đầu và biển chỉ dẫn tạm thời hướng đi TP. Phan Thiết và TP. HCM. Trên tuyến quốc lộ 1A vị trí các biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h cũng đã được điều chỉnh gần với nút giao để hạn chế các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này.

Do thiếu biển báo trên đường nên nhiều người đã vẽ sơn trắng hướng dẫn dưới lòng đường ở khu vực ngã ba Ba Bàu. Ảnh: NL

Tuy nhiên, so với những yêu cầu của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận trong văn bản ngày 30/4 và đề xuất của Công an tỉnh vào ngày 29/4, hệ thống biển báo hiệu giao thông còn thiếu nhiều.

Đặc biệt là những biển báo cần thiết phải lắp ngay như: Biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h trên tuyến đường dẫn nối ra Quốc lộ 1A, biển báo nhắc lại tốc độ hạn chế 60 km/h trên quốc lộ 1A hướng từ nút giao đi TP. Phan Thiết hay như biển báo cấm quay đầu tại nút giao trên tuyến quốc lộ, hay hệ thống đèn tín hiệu giao thông… vẫn chưa được triển khai lắp đặt.