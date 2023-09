Hàng trăm xe tăng của Anh chứa chất độc hại amiăng

Xe tăng Challenger 2 của Anh. Ảnh: AFP

Vật liệu có chứa amiăng (ACM) có thể xuất hiện trong 2.699 thiết bị quân sự của Anh. Thông tin này dựa trên lá thư mà ông Cartlidge gửi Công đảng.

Cụ thể, các phương tiện có khả năng nhiễm amiăng gồm 324 xe tăng Challenger 2; 765 xe bọc thép chở quân Bulldog; 75 xe bọc thép sửa chữa và phục hồi Challenger; 11 xe bọc thép Fuch; 14 trực thăng trinh sát Gazelle; 31 xe kéo cơ động cao; 841 xe Pinzgauer; 64 xe bọc thép Stormer; 540 xe chiến đấu bộ binh Warrior và 34 máy bay trực thăng Wildcat.

Một số phương tiện như Challenger 2, Bulldog và Stormer đã được Anh cung cấp cho Ukraine.

The Times cho biết danh sách này bao gồm toàn bộ kho thiết bị có thể chứa amiăng, còn số lượng những phương tiện đang được quân đội vận hành vào thời điểm hiện tại thì thấp hơn nhiều.

Amiăng là một loại vật liệu tự nhiên được sử dụng để sản xuất xe tăng, máy bay và tàu thuyền trong suốt thế kỷ 20. Chất này gây nguy hiểm cho sức khỏe vì nó phân hủy thành các sợi nhỏ có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi khi tiếp xúc kéo dài.

Chất độc hại này có liên quan đến một số dạng ung thư phổi, sẹo nghiêm trọng ở phổi (bệnh bụi phổi amiăng), dày màng phổi và các bệnh khác. Các biến chứng do tiếp xúc với amiăng có thể xảy ra nhiều năm sau khi phơi nhiễm.

Nghị sĩ Công đảng John Healey nói với The Times: “Quy mô amiăng trong thiết bị của quân đội Anh là một mối lo ngại nghiêm trọng”. Ông cáo buộc rằng các lực lượng vũ trang Anh buộc phải dựa vào các thiết bị cũ kỹ và có nhiều amiăng vì những thiếu sót của đảng Bảo thủ cầm quyền và đảng này đã không khắc phục được hệ thống mua sắm quốc phòng của Anh.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng trấn an: “Chúng tôi đang có các kế hoạch để loại bỏ amiăng trong thiết bị càng sớm càng tốt, đồng thời thực hiện đánh giá rủi ro để giữ an toàn cho người dân”. Ông nói rằng phần lớn thiết bị được đề cập trong thư của ông Cartlidge đã ngừng hoạt động, được chứng minh là an toàn hoặc đã thay thế vật liệu chứa amiăng.

Ukraine đã nhận được 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh. Những chiếc xe tăng Challenger 2 xuất hiện lần đầu trên tiền tuyến vào đầu tháng 9. Theo thông tin của Nga, hai chiếc Challenger 2 đã bị phá hủy, trong khi Anh xác nhận mất một chiếc.

Challenger 2, được đưa vào phục vụ trong quân đội Anh năm 1998, đang trải qua chương trình kéo dài tuổi thọ để kéo dài thời gian phục vụ cho đến năm 2035. Nhờ hiệu quả trong chiến đấu, xe tăng này đã đóng vai trò trong nhiều cuộc xung đột khác nhau, bao gồm cả các hoạt động ở Iraq.

Trong khi đó, Anh đang đẩy nhanh đưa xe tăng Challenger 3 vào sử dụng trong sau khi Nga phá hủy chiếc xe tăng Challenger 2 đầu tiên mà nước này viện trợ cho Ukraine.

Anh sẽ đưa vào sử dụng xe tăng Challenger 3 vào năm 2025 thay vì dự kiến ban đầu là năm 2027. Hiện tại, lô thân xe tăng Challenger 2 đầu tiên đang được nâng cấp lên cấp độ Challenger 3.

Trung đoàn xe tăng Hoàng gia Anh dự kiến nhận chiếc Challenger 3 đầu tiên vào đầu năm 2025. Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Anh có kế hoạch nâng cấp 147 xe tăng.

Chi phí của chương trình Challenger 3 ước tính khoảng 1,2 tỷ USD và chi phí cho một chiếc xe tăng là 5 triệu USD.