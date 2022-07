Tham dự chương trình "Khúc tráng ca hòa bình" tại điểm cầu tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn ở thủ đô Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tại đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TPHCM) có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Điểm cầu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Điểm cầu tại đền thờ tưởng niệm xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có sự tham gia của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự chương trình từ điểm cầu tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Điểm cầu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.