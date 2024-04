Vạn người về trẩy hội Đền Hùng ngày chính lễ, có người xuất phát từ 3 giờ sáng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Sau khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện xong các nghi lễ để tưởng nhớ công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân ở đền Thượng và Thượng cung, người dân bắt đầu vào đền dâng hương, kính lễ.

Đoàn khối nghi thức trong lễ dâng hương di chuyển lên Đền Thượng.

100 con cháu Lạc Hồng rước cờ hội trong đoàn lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 2024.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tri ân Vua Hùng.

Theo ghi nhận của Dân Việt, dù trời mưa to nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng từ sáng sớm.

Trò chuyện cùng PV, chị Nguyễn Thị Sinh (du khách đến từ Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình 4 người đi xe máy, xuất phát từ Hà Nội lúc 3 giờ sáng hôm nay, về đến Đền Hùng lúc hơn 6 giờ.

Du khách trẩy hội ướt dưới mưa nhưng ai ai cũng phấn khởi, vui vẻ.

Lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện thường xuyên túc trực để đảm bảo an toàn cho lễ hội.

"Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đi xe máy về thành phố Việt Trì. Khi lên đến chân núi Nghĩa Linh trời bắt đầu mưa to, nhưng mọi người đều rất vui, phấn khởi. Cả gia đình vào hàng quán ngay trong khuôn viên Đền Hùng trú mưa, đợi trời ngớt là leo Đền Thượng dâng hương các Vua Hùng" - chị Sinh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Hà (du khách đến từ Thanh Hóa) chia sẻ, hôm qua 17/4, bà vượt mấy trăm cây số đến Đền Hùng để kịp tham dự ngày hội Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

"Sáng nay, trời chưa sáng, tôi đã thức dậy sửa soạn, thong thả tiến lên Đền Hùng. Khi đến sân trung tâm lễ hội, trời đổ mưa to lắm nhưng tôi cùng rất đông bà con du khách khác người che chung ô, chung áo mưa; người chạy vào các hàng quán trú mưa… Ai ai cũng ướt nhưng vẫn rất vui, bởi đi sớm, được xem đoàn rước lễ uy nghiêm, hoành tráng trong lễ dâng hương. Đến đây, tôi chỉ mong ước tổ tiên phù hộ độ trì cho gia đình, các con, các cháu sức khỏe, làm ăn công việc thật tốt" - bà Hà nói.

Sau cơn mưa lớn, đến hơn 8 giờ trời tạnh mưa.

Người dân Phú Thọ và du khách đang đổ về Đền Hùng rất đông.

Đến hơn 8 giờ sáng, trời tạnh mưa, dòng người khắp nơi đổ về Đền Hùng mỗi lúc một đông.

Ông Nguyễn Duy Lợi (đến từ TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, về cội nguồn trẩy hội Đền Hùng vào ngày chính lễ ông cảm thấy rất linh thiêng và hào hùng.

"Do cũng có tuổi, lo lắng du khách đổ về hội đông nên mấy năm tôi mới có dịp đi lễ Đền Hùng vào ngày chính hội. Mỗi lần đến đây tôi đều cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình gặp nhiều sức khỏe, may mắn" - ông Lợi nói.

Dòng người đổ về đông đúc, chật cứng trước cổng nghi môn.

Để đảm bảo trật tự, tránh gây ùn tắc, chen lấn, xô đẩy trong đoạn đường lên núi Nghĩa Lĩnh, lực lượng công an, quân đội và thanh niên tình nguyện được huy động, phân bố thành nhiều chốt, hàng rào an ninh, triển khai công tác đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Thanh niên tình nguyện giúp đỡ người cao tuổi lên Đền Thượng dâng hương.

Dòng người di chuyển đến đền Hùng mỗi lúc một đông.

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, hôm nay (18/4) là ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ban quản lý Đền Hùng dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách trong ngày này. Con số này ít hơn 50% so với năm 2023. Nguyên nhân là do năm nay chỉ nghỉ lễ một ngày. Trong khi năm 2023, Giỗ Tổ Hùng Vương trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, kéo dài 5 ngày.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024 kéo dài từ ngày mùng 1 - 10/3 âm lịch, tức từ mùng 9/4 đến hôm nay. Trong suốt kỳ lễ hội, cao điểm nhất là ngày chủ nhật vừa qua (15/4), Đền Hùng đã đón 800.000 lượt du khách.

Ban tổ chức đã xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để không xảy ra tình trạng quá tải khi người dân dâng hương ngày Giỗ Tổ. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng sẽ làm hàng rào mềm để bố trí từng đợt du khách lên núi Nghĩa Lĩnh. Hàng rào mềm giúp đảm bảo an toàn, không xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Việc phân luồng được tổ chức từ trục hành lễ, từ đó sẽ hạn chế tối đa việc tắc nghẽn.

Cũng theo ông Giang, ở các đền và các vị trí tập trung đông người có bố trí điểm sơ cứu để đảm bảo an toàn cho người dân tới Đền Hùng.