Hàng về chợ đầu mối gia cầm nhỏ giọt, tiểu thương "đỏ mắt" săn tìm gà thả vườn, vịt nướng

So với giá gà thì giá ngan năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái. Ngan non giá 70.000 - 80.000 đồng/kg, ngan già 90.000 - 100.000 đồng/kg; giá vịt thịt duy trì ở mức 45.000 đồng - 50.000 đồng/kg.