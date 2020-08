Khởi tố 5 bị can trong vụ nổ súng bắn chết người ở Long An

Công an tỉnh Long An đã khởi tố năm bị can trong vụ nổ súng chết người tại TP Tân An.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can trong vụ án nổ súng chết người tại phường Tân Khánh, TP Tân An xảy ra hôm 25/7. Cảnh sát khám xét nơi ở của Tô Nhựt Khanh. Ảnh: CTV Các bị can bị khởi tố gồm: Trần Trung Thành (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM); Lê Thanh Phúc (27 tuổi), Tô Nhựt Khanh (27 tuổi), Phạm Huỳnh Phúc Thiện (18 tuổi), Võ Tuấn Vũ (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Cả năm người này bị khởi tố cùng về tội giết người. Trong đó Trần Trung Thành được xác định là người trực tiếp cầm súng bắn nạn nhân Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tử vong. Trước đó, ngày 1/8, Trần Trung Thành và Lê Thanh Phúc (người điều khiển mô tô chở Thành khi gây án) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An bắt giữ. Điều tra mở rộng, chiều 5-8, Công an tỉnh Long An phối hợp các đơn vị liên quan bắt và khám xét nơi ở của Tô Nhựt Khanh (người chủ mưu), Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Võ Tuấn Vũ. Bị can Tô Nhựt Khanh. Ảnh: CTV Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật và phương tiện gây án gồm: một xe mô tô, bảy khẩu súng tự chế, bốn thanh kiếm bằng kim loại, hai dao xếp, một bình xịt hơi cay, 39 viên đạn hoa cải, hơi cay và đạn thể thao quốc phòng.... Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu là do xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa Tô Nhựt Khanh và Liêu, dẫn đến Khanh tổ chức nhóm người theo dõi, bắn nạn nhân Liêu. Như PLO đã đưa tin, chiều 25/7, Đào Quốc Liêu điều khiển mô tô chở Nguyễn Văn Thành (38 tuổi, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An thì bị hai thanh niên điều khiển mô tô chạy phía sau, áp sát dùng súng hoa cải bắn một phát vào người khiến nạn nhân Liêu bị thương nặng. Anh Liêu được Thành chở vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.