Hạnh phúc vỡ òa của người chồng chăm vợ chạy thận và con bị bệnh tim. Thực hiện: Nguyệt Minh

Hi vọng về một tương lai không phải đối mặt với căn bệnh chạy thận

Trường hợp gia đình anh Nguyễn Xuân Cường đã được phóng viên Dân Việt kêu gọi trong bài viết “Gánh nặng trên vai người chồng trẻ chăm vợ chạy thận và con trai bị bệnh tim”.

Gia đình anh Cường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi anh Cường không có nghề ổn định, chỉ chạy xe thuê. Vợ anh là chị Hà Thị Bích Liên (SN 1990) đã phải đối mặt với căn bệnh thận quái ác suốt 4 năm qua.

Con trai cả của anh - cháu Nguyễn Hà Bảo An (sinh 02/10/2011) không may bị tim bẩm sinh. Năm 2012, Bảo An đã được mổ tim, nhưng sức khỏe của em không hoàn toàn ổn định do gia đình chưa có điều kiện để thay van tim theo chỉ định của bác sĩ.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Xuân Cường (thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Nguyệt Minh

Nhận được tình yêu thương từ mọi người, chị Hà Thị Bích Liên hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ảnh: Nguyệt Minh

Gia đình anh Cường vốn là hộ nghèo từ khi hai anh chị về chung một nhà. Sau này biến cố dồn dập đến, gia đình khánh kiệt. Dẫu khó khăn là vậy, nhưng anh Cường chưa bao giờ ngừng cố gắng vì vợ con.

Anh Cường chia sẻ: “Dù thế nào tôi cũng phải cố gắng để vợ con được khỏe mạnh. Sức khỏe của vợ con là điều quan trọng nhất hiện tại”.

Sau khi bài viết về gia đình anh Cường được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt, chỉ sau 1 tuần, gia đình anh Cường đã nhận được tổng cộng 35.050.000 đồng.

Chị Trần Mai Linh, Chuyên viên mảng Từ Thiện Xã Hội, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đại diện trao tặng tiền từ các nhà hảo tâm đến gia đình anh Cường. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Mai Nguyệt Hà trao tặng số tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng đã kêu gọi đến gia đình chị Liên. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhiều phần quà khác như gạo, dầu ăn, quần áo, hoa quả, sữa cũng đã được trao tận tay anh chị với hi vọng đây sẽ là món quà tinh thần giúp anh chị vượt qua thời gian khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Mai Nguyệt Hà, một trong những nhà hảo tâm bày tỏ: “Sau khi đọc được bài báo, mình rất thương gia đình anh Cường và chị Liên vì mình hiểu được những khó khăn mà anh chị đang trải qua. Chính vì thế mình đã kêu gọi bạn bè, mỗi người góp một ít, tích tiểu thành đại, giúp đỡ anh chị phần nào trong lúc khó khăn nhất”.

Nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, chị Liên không giấu nổi niềm hạnh phúc, gương mặt toát lên vẻ rạng ngời mà bấy lâu nay chị đã quên. Chị bày tỏ: “Tôi và gia đình cảm ơn các tấm lòng hảo tâm trên cả nước đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu với bệnh tật, để không phụ lòng mọi người”.

Gia đình anh Cường vẫn tiếp tục cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng

Hiện nay, chị Liên vẫn tiếp tục chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai và tạm trú ở xóm trọ ngõ 121 Lê Thanh Nghị, Hà Nội Hà Nội. Chính điều này khiến chị ít có thời gian trở về quê nhà. Cháu Nguyễn Hà Bảo An đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện E. Anh Cường phải túc trực chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện để vừa chăm vợ và con trai.

Trước mắt, chi phí để có thể chữa khỏi bệnh cho chị Liên lên đến 350.000.000 đồng.

“Gia đình chúng tôi vẫn mong được tiếp tục nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ cộng đồng. Tôi chỉ mong sao vợ và con tôi có thể ổn định sức khỏe, để gia đình tôi được sống trọn vẹn những ngày êm ấm không phải đấu tranh với bệnh tật” - anh Cường xúc động bày tỏ.

Mặc dù hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhưng anh mắt anh Cường vẫn trải đầy sự lo lắng. Bởi với anh, ước mong để vợ không phải chạy thận, con trai khỏi bệnh tim vẫn đang còn xa vời. Ảnh: Nguyệt Minh

Mọi sự ủng hộ gia đình anh Cường xin gửi về:

Anh Nguyễn Xuân Cường (thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái)

Số tài khoản: 8701205143769 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Cường Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 17723

Lời cảm ơn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đến quý nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Xuân Cường: Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N: 1.000.000 đồng. Bà Phạm Thị Thơm cùng các bạn (xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình): 1.000.000 đồng. Chị Mai Nguyệt Hà cùng các bạn: 32.500.000 đồng (bao gồm 30.000.000 đồng tiền mặt, 2.500.000 tiền quà bao gồm quần áo, hoa quả, đồ sinh hoạt,...) Các nhà hảo tâm đã chuyển tiền về tài khoản cá nhân của anh Nguyễn Xuân Cường với tổng số tiền: 1.050.000 đồng.