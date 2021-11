Hành trình bắt 'nóng' 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp ở Quảng Ngãi, Bình Định

Ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh này vừa lập chiến công, bắt nóng 4 đối tượng cướp giật tài sản khi đang di chuyển, lẩn trốn trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc ban đầu, ngày 6/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định về việc có 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô biển kiểm soát 67D1-85541 và 70K1-65099 đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản (dây chuyền vàng) của những người đi đường trên tuyến quốc lộ 1A ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định hiện đang di chuyển trên đường quốc lộ 19 đi về hướng các tỉnh Tây Nguyên.

Hai đối tượng Dương và Vinh bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để chốt chặn và truy bắt bằng được các đối tượng có các đặc điểm, nhận dạng nói trên.

Đến khoảng 11h10 cùng ngày, tại km45 quốc lộ 19 (đoạn qua địa bàn xã Bình Tường, huyện Tây Sơn), lực lượng đã phối hợp áp sát, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đi trên xe mô tô biển kiểm soát 67D1-85541. Thấy đồng bọn bị bắt giữ, 2 đối tượng đi trên xe mô tô biển kiểm soát 70K1-65099 bỏ lại phương tiện, rồi chạy trốn về phía Bắc của tuyến quốc lộ 19 (thuộc xã Bình Tường).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Văn Thành (SN 1989, ngụ xã Tân Thành, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Kiểm tra trong ba lô mang theo của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 2 sợi dây chuyền màu vàng, 3 bình hơi cay và một số tư trang cá nhân.

Hai đối tượng Sang và Thành. Ảnh: CA.

Với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ phối hợp với Công an huyện Tây Sơn đã bắt được 2 đối tượng còn lại ngay trong ngày.

Khoảng 17h15, lực lượng CSGT bắt giữ đối tượng Ngô Vinh (SN 1992, ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Hòa Trung (xã Bình Tường). Đến 23h10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ được đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Dương (SN 1992, ngụ xã Tân Thanh, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) khi đang lẩn trốn tại thôn Phú Lạc (xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, sáng 6/11, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản (dây chuyên vàng) của người đi đường trên tuyến quốc lộ 1A.

Cụ thể, 1 vụ ở phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), 1 vụ ở phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). Khi đến địa bàn phường Hoài Tân (thị xã Hoài Nhơn), 2 đối tượng chạy xe phía trước thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền của vợ chồng người đi đường nhưng không thành.

Khi vợ chồng nạn nhân ngã xuống đường bị thương được người dân đến giúp đỡ thì 2 đối tượng chạy xe phía sau tới tiếp tục thực hiện tiếp 1 vụ cướp giật dây chuyền của người dân đang giúp đỡ nạn nhân bị nạn. Đến địa bàn huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định), nhóm đối tượng tiếp tục thực hiện 1 vụ cướp giật dây chuyền của người đàn ông đi đường.

Các đối tượng trên đều có tiền án về hình sự và ma túy, Nguyễn Văn Dương có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", 1 tiền án về tội "Chống người thi hành công vụ"; Nguyễn Văn Thành có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thanh Sang và Ngô Vinh mỗi đối tượng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Hiện, các đối tượng cùng toàn bộ phương tiện, tang vật đã được lực lượng làm nhiệm vụ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoài Nhơn thụ lý theo quy định pháp luật.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 6 - 30/11 trên 3 lĩnh vực, gồm: Giao thông đường bộ, giao thông đường sắt và giao thông đường thủy nội địa.

Ngay trong ngày ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã lập chiến công, bắt nóng 4 đối tượng cướp giật tài sản.