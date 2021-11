TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vây bắt kẻ có súng cố thủ trong nhà dân; chen nhau đi thử tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Danh tính đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai và hành trình trốn chạy

Thông tin mới vụ nổ súng ở Đồng Nai, cuối chiều 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP.Long Khánh tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh "Cọp") để điều tra về hành vi cướp tài sản, dùng súng khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP.Long Khánh. Công an sẽ test nhanh ma túy đối với Hoàng Anh và lấy lời khai của đối tượng này.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. Ảnh: Công an cung cấp



Theo Công an TP.Long Khánh, bước đầu đối tượng khai: Vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Hoàng Anh có mặt tại một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (nghi để sử dụng ma túy). Tại đây, đối tượng bị lực lượng Công an xã Quang Trung phát hiện, đuổi bắt, quá trình chạy trốn đối tượng có mang theo súng bắn đạn chì.

Trong lúc bỏ trốn khỏi huyện Thống Nhất, Hoàng Anh có dùng súng để khống chế, uy hiếp một người đàn ông đi xe máy yêu cầu chở về xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Nhưng do quá sợ hãi, người đàn ông chỉ chở đối tượng đi một đoạn, sau đó bỏ xe lại và chạy trốn nên Hoàng Anh tự lấy xe máy chạy về nhà ở xã Xuân Bắc.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, Hoàng Anh uy hiếp em trai, buộc sử dụng xe tải chở đối tượng này đi trốn và chiếc xe tải này đã bị công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nên Hoàng Anh đã tung cửa bỏ trốn vào nhà dân ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, bao vây toàn bộ căn nhà.

Biết bị bao vây, Hoàng Anh đã dùng súng uy hiếp những người trong nhà để cướp chiếc xe máy làm phương tiện tẩu thoát. Đối tượng còn yêu cầu lực lượng công an phải bố trí một chiếc xe cho đối tượng rời đi nếu không sẽ xử lý người bên trong và dọa châm lửa đốt nhà.

Sau đó, khi đối tượng vừa lên xe máy rời đi thì bị lực lượng công an mai phục sẵn bắt giữ. Đối tượng trên buộc phải theo lực lượng chức năng về trụ sở để làm việc.

Dòng người chen nhau đi thử tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Như Dân Việt đã thông tin: Trong ngày thứ 2 khai thác thương mại tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, hàng nghìn người dân ở Hà Nội đã đổ xô tới xếp hàng để trải nghiệm đi thử tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ghi nhận lúc 9h sáng 7/11, hàng nghìn người đã tới xếp hàng tại ga Cát Linh để chờ được trải nghiệm tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Dòng người xếp hàng kéo dài ra đến tận bên ngoài ga Cát Linh. Cảnh tượng đông đúc khiến nhiều người lo ngại việc đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh bên trong khu vực lấy vé trải nghiệm đi thử tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại ga Cát Linh lúc 9h30 sáng 7/11. Ảnh: Phạm Hưng

Do quá tải nên người dân phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để có thể cầm được tấm vé trên tay. Chị Linh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Tôi đã phải mất khoảng 30 phút để xếp hàng từ ngoài vỉa hè ga Cát Linh cho đến khu vực lấy vé".



Tuy phải xếp hàng chờ lâu nhưng nhiều người vẫn tỏ ra vui vẻ, hào hứng. Trong 15 ngày đầu người dân được đi tàu Cát Linh - Hà Đông miễn phí.

Do mới làm quen với công nghệ hiện đại nên nhiều người bị lúng túng khi qua cửa kiểm soát vé tàu. Để đảm bảo an toàn, tại khu vực chờ tàu luôn có nhân viên kiểm soát và hướng dẫn.

Mặc dù trong tàu có điều hòa nhưng vì quá đông người nên nhiều người, đặc biệt là trẻ em vẫn toát cả mồ hôi. Trong lúc tàu chạy, bà Trịnh Thị Thu (quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy tàu vận hành rất nhanh và êm. Tuy nhiên, do quá đông người nên tôi cảm thấy không được thoải mái".

Hiện tại Hà Nội hiện đã xây dựng kế hoạch trước, trong, sau vận hành. Cụ thể, giai đoạn 1 (6 tháng đầu, trong đó có 15 ngày đầu chở khách miễn phí): Thời gian mở tuyến: 5h30, thời gian đóng tuyến 22h; giãn cách 10 - 15 phút/lượt; vận hành 4 - 6 đoàn tàu. Giai đoạn 2 (6 tháng tiếp theo): Thời gian mở tuyến: 5h, thời gian đóng tuyến 22h30; giãn cách giờ cao điểm: 6 phút/lượt, giờ bình thường 10 phút/lượt; vận hành 9 đoàn tàu.

Ông Nguyễn Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) - đơn vị vận hành dự án cho biết, trong 15 ngày đầu sẽ mở cửa miễn phí với hành khách, sau đó sẽ bán vé. Giá vé lượt từ 8.000-15.000 đồng/chặng (tùy độ dài chặng đi); vé tháng với khách bình thường là 200.000/người/tháng, nhóm ưu tiên là 100.000 đồng/tháng và miễn phí với khách ưu tiên đặc biệt tương tự như khách đi xe buýt. Toàn bộ khách đi tàu được mua bảo hiểm và tính vào giá vé.

F0 trốn khỏi khu cách ly để... "về với vợ"

Hai bệnh nhân bỏ trốn khỏi khu cách ly là Tưng (SN 2005) và Jim (SN 1996, cùng trú Làng Ốp, phường Hoa Lư, TP.Pleiku). Ngày 4/11, sau khi xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, hai công dân trên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa.

Đến khoảng 19h00 ngày 5/11, Tưng và Jim bỏ trốn khỏi khu điều trị. Hai công dân này đi bộ dọc theo Quốc lộ 19, băng qua cánh đồng ruộng né (tránh) các chốt phong tỏa của huyện. Trên đường đi, hai người này khai không tiếp xúc với ai.

Hai F0 bỏ trốn khỏi khu cách ly khi đang mang đồ bảo hộ. Nguồn: Tiền Phong

Khai báo với cơ quan chức năng, Jim về nhà ở với vợ là Rơ Mah Sia và con là Rơ Mah Sơn. Ngoài ra không tiếp xúc với ai.

Còn Tưng sợ dịch quá, lên thung lũng la Lâm (phường Hoa Lư) ngủ trong chòi rẫy của một người lạ, không tiếp xúc với ai.

“Hai công dân này khai đi cách ly buồn quá nên tìm cách bỏ trốn. Khi bỏ trốn hai người này mang nguyên đồ bảo hộ”, một lãnh đạo phường Hoa Lư cho biết.

Khi Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa thông báo có hai công dân phường Hoa Lư trốn khỏi nơi cách ly, cán bộ phường này vội đi kiểm tra, tìm thấy hai công dân này và bàn giao lại cho Bệnh viện dã chiến huyện Đak Đoa.

Bắt đối tượng nguyên là cán bộ tiếp dân hành hung, chống đối nữ cán bộ tòa án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/11, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi, ngụ phường 4, TP.Vũng Tàu), nguyên là cán bộ từng công tác tại Phòng tiếp công dân của TP.Vũng Tàu, để phục vụ điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Trước đó, khi bị bắt, Tuấn không chấp hành mà liên tục có hành vi, lời nói xúc phạm, chửi bới lực lượng chức năng và đe dọa lực lượng.

Đối tượng Tuấn bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin điều tra, vào chiều 5/11 bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là thư ký Tòa án nhân dân TP.Vũng Tàu đi cùng bà Võ Thị Bạch Yến, tổ trưởng tổ 1, khu phố 6, phường 4, TP.Vũng Tàu đến nhà Tuấn để giao các văn bản của Tòa án TP.Vũng Tàu cho Tuấn và vợ.

Khi gặp đối tượng Tuấn, bà Ngọc giới thiệu là thư ký tòa án đồng thời giới thiệu bà Yến đi cùng và chứng kiến việc giao các văn bản liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của vợ chồng Tuấn và mời đối tượng đến tòa để làm việc.

Tuy nhiên, vừa thấy bà Ngọc đối tượng đã liên tục chửi mắng, dùng nhiều lời nói xúc phạm bà Ngọc cùng các cán bộ công tác tại Toà án nhân dân TP.Vũng Tàu và không nhận các văn bản trên.

Thấy Tuấn có thái độ như vậy, bà Ngọc giải thích và mời đối tượng đến tòa để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai do Tuấn là nguyên đơn, đang được TAND TP.Vũng Tàu thụ lý giải quyết, nhưng Tuấn tiếp tục có thái độ không hợp tác, liên tục xúc phạm bà Ngọc.

Bà Ngọc thông báo nếu Tuấn không nhận sẽ tiến hành lập biên bản về việc không nhận các văn bản của TAND TP.Vũng Tàu.

Sau đó bà Ngọc tiến hành niêm yết các văn bản nêu trên ở trước nhà Tuấn, đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản.

Đối tượng Tuấn bỏ vào trong nhà, bà Ngọc tiến hành dán niêm yết các văn bản của Toà án vào cổng nhà Tuấn, trước sự chứng kiến của bà Yến.

Sau đó, bà Ngọc cùng bà Yến đi về theo đường Lê Hồng Phong thì bị Tuấn chạy theo chửi mắng.

Không những vậy, Tuấn còn lao đến dùng tay tát vào mặt bà Ngọc, làm mắt kính của bà Ngọc bị văng xuống đất rồi tiếp tục chửi mắng và bắt bà Ngọc quay lại xé bỏ các văn bản đã dán niêm yết.

Lúc này, vợ Tuấn là bà Trương Thị Nguyệt L đi xe đạp đến can ngăn, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục chửi mắng và bắt bà Ngọc thực hiện yêu cầu. Do bị tấn công và lo sợ vì bị Tuấn dồn ép liên tục nên bà Ngọc đã quay lại gỡ các văn bản của TAND TP.Vũng Tàu vừa niêm yết trước nhà Tuấn.

Sau đó, đối tượng Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra về các hành vi nêu trên.