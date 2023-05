Hành trình giành HCV SEA Games 32 của chàng trai Vovinam sốt gần 40 độ

Sốt gần 40 độ vẫn quyết tâm giành HCV SEA Games 32

Chiều 12/5, chúng tôi gặp VĐV Nguyễn Thanh Liêm sau khi anh cùng đồng đội hoàn tất thi đấu SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Các võ sĩ của đội tuyển Vovinam Việt Nam đã đạt được 7 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.



Hành trình giành huy chương vàng SEA Games của chàng trai Vovinam sốt gần 40 độ. Clip: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia, Liêm cho biết kỳ SEA Games 32 vừa diễn ra rất đáng nhớ với cá nhân anh. Liêm giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 60kg nam.

Chàng trai 26 tuổi quê TP.Hồ Chí Minh đã có nhiều chia sẻ đầy bất ngờ. Liêm cho biết, khi sang Campuchia thi đấu gặp thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C chưa quen khiến anh bị ốm. Trước ngày thi đấu, anh bị đau đầu và sốt. Tuy nhiên, anh đã tự trấn an bản thân và tự động viên mình cố gắng để thi đấu. Đến khi đánh trận bán kết xong, Thanh Liêm càng mệt hơn, lúc này anh sốt gần 40 độ C.

VĐV Nguyễn Thanh Liêm kể lại khoảnh khắc giành HCV tại SEA Games 32 lần này. Ảnh: Gia Khiêm

"Biết mình bị bệnh, tôi rất mệt, nhưng khi đã sang đây rồi thì gặp đôi chút khó khăn, bệnh tật cũng phải quyết tâm thi đấu. Khi đánh trận bán kết xong tôi được bác sĩ chăm sóc cho uống thuốc hạ sốt, điện giải và được nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng.

Khi bước vào trận đấu cuối cùng, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là có bao nhiêu sức sẽ dồn vào hết để giành HCV. Được các thầy cô động viên nên khi vào trận, tôi thấy mình không còn yếu nữa mà lấy hết sức ra đòn trước đối thủ. Tôi thật vinh dự khi giành được HCV và đây là thành tích rất đáng quý cho tôi cùng đội tuyển Vovinam Việt Nam", Liêm chia sẻ khi đã bảo vệ thành công chức vô địch mà mình giành được tại kỳ SEA Games 31.

Dù số cao nhưng Nguyễn Thanh Liêm vẫn cố gắng đánh bại đối thủ. Ảnh: NVCC

Nam vận động viên cho biết, có niềm yêu thích và học vovinam từ 7 tuổi tại TP.Hồ Chí Minh. Sau khi trưởng thành qua các giải quận, thành phố rồi gia nhập đội vovinam TP.Hồ Chí Minh từ 2011 và tiến bộ không ngừng. Thanh Liêm từng vô địch châu Á 2018, vô địch thế giới 2017 và sở hữu hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác trong nhiều năm qua.

Nữ võ sĩ nén đau giành HCV Vovinam tại SEA Games 32

Cùng tâm trạng như Liêm, nữ võ sĩ Lê Thị Hiền (25 tuổi, ở Thanh Hoá) đã chia sẻ những điều vô cùng chân thật. Hiền là VĐV đã xuất sắc giành HCV hạng 55kg nữ trước đối thủ Alisa Panyasyli. Đây là tấm HCV đầu tiên của vovinam Việt Nam ở kỳ SEA Games 32.

Hiền là một trong những tuyển thủ có kinh nghiệm chuyên môn đáng kể nhất của đội Vovinam Việt Nam ở nội dung đối kháng nên chiến thắng này không bất ngờ. Tuy nhiên những gì Hiền chia sẻ sau khi giành HCV khiến nhiều người thực sự phải nể phục tài năng của cô.

Võ sĩ Lê Thị Hiền mang về HCV đầu tiên cho vovinam Việt Nam. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, Hiền cho biết, cô đã rất tập trung để hướng tới SEA Games 32 lần này. Trước đó, ở trận vòng loại, đối thủ bay đòn chân vào gối khiến Hiền bị tái phát chấn thương. Trận chung kết phải bó đầu gối, ban huấn luyện chỉ đạo bỏ đòn chân, tấn công bằng tay.

"Vết thương bị đau lại và sưng lên, cảm giác không thể cử động được nhưng nhìn thấy ánh mắt của đồng đội, huấn luyện viên ở bên ngoài đang kỳ vọng vào mình tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Do chân bị chấn thương nên ban huấn luyện đã đổi chiến thuật, đề nghị tôi dùng đòn tay nhiều hơn, tránh sử dụng đòn chân.

Không thể sử dụng đòn kẹp chân và pahir dùng đòn tay khiến tôi gặp khá nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, tôi đã tận dụng mọi sai sót của đối phương để giành được chiến thắng. Đây là chiếc HCV rất ý nghĩa đối với tôi vì diễn ra trong tình thế khá bất lợi. Đây cũng là đối thủ tôi từng thắng ở Việt Nam. Nếu không đau chân tôi tự tin sẽ thắng dễ hơn", Hiền chia sẻ.

Bằng ý chí quyết tâm, nữ võ sĩ này vẫn thi đấu rất xuất sắc và đánh bại đối thủ người Lào với tỷ số đậm. "Sau khi tôi giành được HCV, bố mẹ đã gọi điện cho tôi và bật khóc vì tự hào. Cảm xúc của tôi lúc đó khó diễn tả, tôi chỉ muốn chạy lại, xà vào vòng tay của mẹ và nói con đã làm được rồi", Hiền xúc động nói.

Hiền tâm sự, cô sinh ra và lớn lên ở huyện Thọ Xuân, xứ Thanh. Cô là con út trong gia đình có ba chị em gái. Từ năm lớp 6, Hiền đã được Trung tâm thể thao tỉnh Thanh Hoá tuyển chọn và xa gia đình tập luyện tập trung tại trung tâm. Thương con gái, những lần con về nhà nghỉ phép với những vết bầm trên cơ thể vì tập luyện, bố mẹ muốn cô dừng lại.

"Bố mẹ từng khuyên tôi dừng lại vì thấy tập luyện và thi đấu cực khổ quá. Nhưng tôi quyết tâm và nỗ lực tập luyện để có được tấm HCV ngày hôm nay", Hiền cho biết thêm.

Chính từ sự đam mê với môn võ thuật truyền thống này đã giúp Lê Thị Hiền thi đấu thành công ở giải vô địch quốc gia trước những võ sĩ mạnh ở Việt Nam. Nhờ đó cô được có mặt trong danh sách tham dự môn Vovinam tại 2 kỳ SEA Games gần đây.

"Trong nước tôi giành được 25 HCV. Còn tôi mới tham gia hai kỳ SEA Games và may mắn cả 2 đều đạt HCV", Hiền vui vẻ nói và cho hay món quà giá trị đầu tiên cô tặng bố mẹ từ tiền thưởng khi giành được HCV vào năm 2017 là một chiếc tủ lạnh và một chiếc máy giặt.

"Nhà tôi làm nông, bố mẹ vốn chịu nhiều vất vả. Tôi thương mẹ mỗi lần giặt quần áo bằng tay vất vả nên quyết định dùng tiền thưởng của mình mua hai món quà này. Nhận được món quà từ con gái, bố mẹ tôi bất ngờ và vô cùng xúc động. Năm đó nhà tôi cũng mới có tủ lạnh và chiếc máy giặt đầu tiên", Hiền tâm sự.

Nữ võ sỹ nói thêm, với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng sau khi trừ tiền ăn và đóng bảo hiểm ra, cô cũng không giúp được bố mẹ nhiều. Số tiền lương này chỉ đủ cô trang trải cuộc sống và đi học đại học. Mỗi lần thi đấu dù ở trong nước hay quốc tế, Hiền đều phải cố gắng phấn đấu có huy chương để phụ giúp thêm cho gia đình.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tấn Thịnh, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Vovinam cho biết, đội tuyển Vovinam giành được 7 HCV trong kỳ SEA Games 32 khiến ông rất vui. Ở Campuchia thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, oi bức khiến các VĐV không thích nghi được dẫn đến nhiều VĐV bị sốt ảnh hưởng đến quá trình thi đấu.