Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh - ĐT Việt Nam: Mẹ bán trâu mua giày đá bóng cho con

Câu nói của mẹ khiến Phạm Xuân Mạnh nhớ cả đời

Ngày 14/1, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh - ĐT Việt Nam có buổi giao lưu với người hâm mộ xứ Nghệ. Hậu vệ với biệt danh "người không phổi" chính là một trong những nhân tố chủ chốt của ĐT Việt Nam trong hành trình lên ngôi Đông Nam Á tại ASEAN Cup 2024.

Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh - ĐT Việt Nam tại buổi giao lưu với người hâm mộ xứ Nghệ. Tại buổi giao lưu, Phạm Xuân Mạnh kể lại kỷ niệm khóc đòi mẹ về nhà và câu nói của mẹ khiến Xuân Mạnh nhớ cả đời. Ảnh: N.T

Tại buổi giao lưu, Phạm Xuân Mạnh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, động viên của người hâm mộ cả nước nói chung và quê hương Nghệ An nói riêng. Sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ luôn là nguồn động lực to lớn giúp anh vượt qua những thử thách, không ngừng cố gắng và cống hiến hết mình trên sân cỏ.

Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: "Mỗi lần ra sân cho đội tuyển Quốc gia thì luôn có những áp lực và khó khăn. Được ra sân cho đội tuyển Quốc gia mình luôn nỗ lực hết sức. Trước mỗi trận đấu HLV Kim Sang-sik đã động viên các cầu thủ rằng mỗi trận ra sân không phải một trận đấu bình thường mà là một cuộc chiến. Các cầu thủ vừa cảm thấy áp lực, vừa là động lực để các cầu thủ cố gắng hơn trong trận đấu".

Đông đảo CĐV xứ Nghệ có mặt tại chương trình cùng giao lưu với cầu thủ Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: N.T

"Để vượt qua được áp lực đó, từng ngày trên sân mình phải tập luyện chăm chỉ theo giáo án của HLV, ban huấn luyện đề ra. Mình cũng luôn thông tin với các cầu thủ bên cạnh để tạo thành một nhóm tốt, một tập thể tốt, từ đó sẽ bớt được rất nhiều khó khăn. Trong buổi tập để ngày mai thi đấu, HLV dặn dò các cầu thủ là chúng ta không thể để thua được. Ngày mai bắt buộc chúng ta phải thắng Thái Lan, không được thua. Thầy cũng đã tập rất kỹ, phân tích đối thủ, thực hành các bài tập trên sân. Thầy chỉ nói: 1 là vô địch, 2 là vô địch và 3 cũng là vô địch", cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ thêm.

Phạm Xuân Mạnh vui vẻ ký tặng một CĐV nhí. Ảnh: N.T

Khi lắng nghe những tâm sự, những lời động viên của các CĐV xứ Nghệ, Phạm Xuân Mạnh xúc động. Năm 12 tuổi thì Phạm Xuân Mạnh trúng tuyển vào đội SLNA. Sau khoảng 2 tuần ăn tập ở lò SLNA, Phạm Xuân Mạnh gọi cho mẹ khóc đòi về nhà. "Khi đó gọi điện cho mẹ đòi về nhà. Mẹ nói, về nhà chỉ ăn cơm nhút thôi. Ở trong đó có CLB nuôi mình ăn học". Sau câu nói của mẹ, cậu bé Phạm Xuân Mạnh năm ấy không còn đòi về nhà nữa và ở lại CLB. Chính sự ủng hộ của gia đình là động lực lớn nhất giúp Phạm Xuân Mạnh nỗ lực tập luyện và có được thành công như ngày hôm nay.

Phạm Xuân Mạnh chụp ảnh cùng các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: N.T

Mẹ bán con trâu duy nhất của gia đình mua giày đá bóng cho Phạm Xuân Mạnh

Chia sẻ tại buổi giao lưu, bà Phan Thị Hà - mẹ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh xúc động. Đặc biệt, khi bà Hà kể lại câu chuyện bán trâu mua giày đá bóng cho con khiến CĐV xứ Nghệ xúc động.

Bà Hà nhớ lại: "Đợt thi đấu đội tuyển U17, Mạnh gọi điện về nói: Mẹ ơi, mẹ cho con đôi giày. Tôi hỏi mấy tiền vậy con thì Mạnh nói 4 triệu. Tôi nói, ta không có, nhưng để mẹ đi mượn đã. Sau đó tôi nói với chồng gửi cho con 5 triệu, để con mua đôi giày 4 triệu, còn 1 triệu để con thích gì con ăn thì con mua".

Bà Phan Thị Hà - mẹ cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ câu chuyện bán trâu mua giày đá bóng cho con khiến CĐV xúc động. Ảnh: N.T

Trong nhà không có gì nữa, bà Hà sau đó phải bán con trâu duy nhất của gia đình rồi gửi tiền để Phạm Xuân Mạnh mua giày đá bóng. "Bán mất trâu rồi đến mùa màng, tôi phải đi mượn trâu về cày bừa. Nhưng được cái hàng xóm ai cũng thương, rồi cho mượn. Hôm sau Mạnh về nói: Con mà biết bố mẹ bán trâu thì con không cho bán.

Nghe những lời kể của mẹ, Phạm Xuân Mạnh xúc động bày tỏ: “Khi nghe mẹ chia sẻ lại câu chuyện em rất cảm động và hiểu được những năm tháng mình khó khăn thì bố mẹ đã hy sinh tất cả để mình có được ngày hôm nay”.

Tại buổi giao lưu, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho Phạm Xuân Mạnh – ĐT Việt Nam. Ảnh: N.T

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho Phạm Xuân Mạnh – ĐT Việt Nam đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương vàng tại Giải vô địch Bóng đá Đông Nam Á.

Chúc mừng thành công của Phạm Xuân Mạnh, Tỉnh đoàn - Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An; Đài PTTH Nghệ An; Hội Doanh nghiệp Phạm Xuân - Yên Thành; Huyện đoàn Yên Thành và Đoàn xã Minh Thành, huyện Yên Thành đã có những phần quà, lời động viên và chúc mừng ý nghĩa, thể hiện sự tự hào trước những thành tích xuất sắc của cầu thủ quê hương. Thông qua chương trình, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An 20 triệu đồng.