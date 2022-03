Hay buồn bã, cô đơn chỉ vì phạm đại kị cây to phía trước nhà và trồng cây sai cách

Trước nhà tránh trồng cây gì?



- Phía trước nhà chỉ nên trồng những loại cây cảnh, cây có hình dáng mảnh, dáng cao như cau, dừa cảnh… đẹp mắt.

Nếu thích những cây lá dày rậm (như chuối, bàng…) thì nên trồng phía sau để che bớt gió lạnh phương bắc và đông bắc.

- Phong thủy tránh trồng những cây sau phía trước nhà vì có ý nghĩa không lành như: cây đào hạnh, thùy dương, cây liễu, cây dâu, độc thụ, cây to cổ quái, cây có rễ bướu sưng phồng, cong như trâu nằm, cây to góc tường, cây khô trước cửa, cành cây bị dây leo quấn chặt, cây khô nóc nhà, cây to áp sát cửa, ngọn cây nhúng nước, hai cây kèm hai bên nhà, cây chết... tuyệt đối không trồng vì theo phong thủy đó là những loại cây dễ gặp vận xui xẻo, che khuất minh đường, sinh khí khó lưu thông, khiến người trong nhà hay có cảm giác buồn bã, não phiền…

- Cây phượng, cây trạng nguyên tuy dáng cây đẹp, có hoa đỏ đẹp nhưng nếu trồng ở phía trước bên phải nhà theo phong thủy sẽ mang lại điềm xấu, có hại về phong thủy - nên tránh trồng.

- Cây đa đẹp nhưng không phù hợp trồng khu dân cư vì mất cân bằng cho thế đất (do cây sẽ to lớn, trong khi nhà ở thì nhỏ), nên chỉ hợp trồng trong các đền thờ, miếu mạo, chùa chiền.



- Cây bách tối kị trồng trước nhà mà chỉ nên trong ở khu mộ - bởi theo phong thủy và dân gian sẽ dẫn dụ năng lượng xấu gây xáo trộn cho gia đạo.