HCV Olympic Hoàng Xuân Vinh: "Tôi từng phải hy sinh sức khỏe vì sợ dính doping"

"Tôi từng bị cúm, ho cả tháng mà không dám dùng thuốc"

Tại SEA Games 31 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, đoàn TTVN với tư cách chủ nhà đã thi đấu xuất sắc, giành số huy chương kỷ lục tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực với tổng số 446 huy chương (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ), xếp nhất toàn đoàn, bỏ xa đoàn xếp sau là Thái Lan (92, 103, 136).

Tại Đại hội, ban tổ chức đã tiến hành kiểm tra doping ngẫu nhiên với gần 1.000 VĐV của 11 đoàn thể thao. Kết quả đã được phía Tổng cục TDTT thông tin xác nhận là một số VĐV Việt Nam đã dương tính lần 1 (mẫu A) với doping.

Con số chính xác và danh tính VĐV dính doping sẽ được công bố khi có kết quả chính thức cuối cùng từ kết quả xét nghiệm lại (mẫu B).

HLV Hoàng Xuân Vinh chia vui với người đồng đội cùng thời Trần Quốc Cường tại SEA Games 31. Ảnh: Báo Lao Động

Dưới góc nhìn của mình, trao đổi với Dân Việt sáng nay (17/9), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - người từng giành nhiều huy chương cho TTVN trên đấu trường quốc tế mà đỉnh cao là 1 HCV, 1 HCB Olympic Rio 2016, và đã chuyển sang công tác huấn luyện kể từ SEA Games 31 bày tỏ:

"Trước thềm SEA Games, các HLV, VĐV đều được dự lớp phổ biến, cập nhật kiến thức phòng chống doping do Trung tâm Doping và Y học thể thao tổ chức.

Tôi được biết, danh mục chất cấm bây giờ lên tới con số hơn 2.000 và chỉ có Ủy ban Olympic thế giới nắm rõ chi tiết, sau đó họ phổ biến tới Trung tâm Doping và Y học thể thao các quốc gia, hướng dẫn cho VĐV dùng thuốc đúng cách, không sử dụng thuốc nằm trong danh mục cấm".

Chia sẻ câu chuyện riêng, HLV Hoàng Xuân Vinh kể anh từng phải hy sinh sức khỏe vì sợ "dính" doping:

"Có thời điểm đi thi đấu tôi bị cúm, ho cả tháng trời cũng không dám dùng thuốc, phải hy sinh sức khỏe của mình bởi lỡ dùng thuốc mà không may có chất gì đó nằm trong danh mục cấm thì tiêu tan sự nghiệp".

Liên quan tới sự việc một số VĐV Việt Nam dương tính doping, HLV Hoàng Xuân Vinh nhìn nhận điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của TTVN:

"VĐV khi dùng thuốc chắc chắn phải hỏi bác sĩ. Ở đây tôi nghĩ các HLV đã có phần thiếu sát sao các VĐV. Họ có thể mua, dùng thêm thực phẩm chức năng bổ sung vitamin từ bên ngoài. Thuốc làm tăng sức mạnh cơ bắp, hệ thần kinh, tuần hoàn máu… thậm chí là giảm cân cũng có thể "dính" doping. Khi dùng thuốc sai, nó tồn tại trong cơ thể 20-30 ngày mới hết.

Theo tôi, sự việc như này ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của TTVN".

HLV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang khẳng định các HLV, VĐV Việt Nam được phổ biến, cập nhật kiến thức y học, phòng chống doping thường xuyên. Ảnh: VTV

Chia sẻ với quan điểm của HLV Hoàng Xuân Vinh, HLV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang cho biết: "HLV, VĐV chúng tôi được học, cập nhật thường xuyên kiến thức y học, phòng chống doping. VĐV của tôi được quán triệt, uống thuốc gì điều phải thông qua bác sĩ. Thời gian qua, Trung tâm Doping và Y học thể thao còn tới tận các địa phương, phổ biến kiến thức phòng chống doping cho các HLV, VĐV ở địa phương chứ không chỉ ĐTQG".

Kiếm thủ Vũ Thành An ăn mừng tấm HCV kiếm chém SEA Games 31. Ảnh: Thành An

Về phía VĐV, kiếm thủ Vũ Thành An - người giành HCV kiếm chém liên tiếp ở các kỳ SEA Games 2015, 2017, 2019 và SEA Games 31 vừa qua nói: "Chúng tôi được học, phố biến kiến thức về phòng chống doping trước thềm SEA Games.

Cá nhân tôi khi muốn dùng thuốc gì đều phải nhờ bác sĩ của đoàn TTVN kiểm tra xem thuốc ấy có trong danh mục cấm không rồi mới dùng.

Về một số trường hợp VĐV Việt Nam "dính" doping, tôi nghĩ có thể do họ dùng thuốc uống thực phẩm chức năng bên ngoài để bổ sung vitamin nhưng không may trong đó chất cấm. Cũng có thể do ăn uống bên ngoài, thực phẩm bị chế biến thêm chất gì đó...".