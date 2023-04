HDBank hé lộ sẽ nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng khác, mua một công ty chứng khoán

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank; HoSE: HDB) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niêm năm 2023 tại TP.HCM.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông HDBank sáng nay (26/4). Ảnh: N.Mến

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank, cho biết trong năm 2022 nhiều biến động, mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra thông suốt, các tỷ lệ đảm bảo an toàn duy trì trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,67%. Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động là 76,6% thấp hơn mức tối đa 85% do Ngân hàng Nhà nước quy định. Các tỷ lệ an toàn hoạt động khác luôn ở mức tốt so với ngành.

"Tỷ lệ an toàn vốn CAR (theo chuẩn Basel II) đạt 13,4%, mức cao dẫn đầu trong ngành. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng năm 2022", ông Thanh nói.



Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận gần 14.000 tỷ đồng, tăng 29%

Theo ông Thanh, HDBank tìm thấy nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thách thức, đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 tiếp tục tăng trưởng bứt phá.

Cụ thể, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản năm 2023 mục tiêu đạt hơn 520 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với 2022. Quy mô vốn điều lệ đạt gần 29.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022. Tổng huy động vốn đạt gần 460 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Dư nợ tín dụng đạt hơn 333,5 nghìn tỷ đồng (theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước).

"Đặc biệt, HDBank đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 2% cho năm 2023 đồng thời lấy chiến lược kinh doanh bền vững lên làm đầu nên ROE, ROA đều sẽ tăng mạnh so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của HDBank có thể đạt mức 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022", ông Thanh tự tin.

Năm 2023, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận gần 14.000 tỷ đồng, tăng 29%. Ảnh: N.Mến

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2022, đại hội cổ đông HDBank đồng thuận thực hiện chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25% gồm tiền mặt 10% và cổ phiếu 15%. Ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tăng vốn thêm 200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đại hội, các cổ đông đã thông qua các tờ trình về việc sẽ góp vốn, mua cổ phần của một công ty chứng khoán nhằm giúp HDBank mở rộng và khai thác hiệu quả hơn nữa tệp khách hàng hiện hữu; tăng cơ hội bán chéo sản phẩm để tăng doanh thu và lợi nhuận.

HĐQT HDBank cũng cho biết, đã tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, trong đó HĐQT được giao và ủy quyền thực hiện, hoàn tất công việc liên quan đến nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật.

Lãnh đạo HDBank trả lời chất vấn của cổ đông. Ảnh: N.Mến

Thảo luận tại đại hội, một số cổ đông cho rằng các mục tiêu của HDBank là khá tham vọng khi dự kiến tăng trưởng lợi nhuận tới gần 30% trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, liệu tham vọng này có khả thi?

Trả lời cổ đông, Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh, cho biết chỉ tiêu mà HĐQT và ban điều hành đặt ra cho năm 2023 cũng không phải dễ dàng, cũng có thách thức với điều kiện thị trường như hiện nay. Nhưng HDBank vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu này trong năm nay.

"Năm rồi, lợi nhuận ngân hàng đã vượt 10.000 tỷ đồng, tăng 24% và năm nay, ngân hàng mạnh dạn đặt trên mục tiêu với cơ sở đà tăng tốc 2 năm rồi. Ngay trong quý I/2023, HDBank đã bứt tốc đạt tăng trưởng tín dụng 10% cao nhất toàn ngành. Đặc biệt, năm nay với việc tham gia vào tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém và nhận chuyển giao bắt buộc, nhiều khả năng ngân hàng sẽ được cấp thêm hạn mức (room) tín dụng khá lớn. Từ đó, sẽ có cơ hội bứt tốc tiếp trong chặng đường sắp tới", ông Phạm Quốc Thanh, tin tưởng.

Cũng theo Tổng giám đốc HDBank, trong năm 2023, HDBank tiên phong triển khai ứng dụng Basel III vào quản trị doanh nghiệp, ban hành các quy chế về quản lý rủi ro… để ngày càng hoàn thiện mình bằng những chuẩn mực quốc tế.

"HDBank cam kết với nhà đầu tư là sẽ tập trung mọi nguồn lực để phát huy những thế mạnh hiện có nhằm thực thi tốt chiến lược "Phát triển bền vững – Tiên phong dẫn đầu", đưa HDBank trở thành ngân hàng kiến tạo được nhiều tài sản bền vững cho xã hội", ông Thanh khẳng định.

Cổ đông đăng ký dự đại hội HDBank

Sau phần hỏi đáp, đại hội cũng công bố kết quả bầu bổ sung ông Phạm Quốc Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 với 96,2% cổ đông đồng thuận.



Ông Phạm Quốc Thanh (sinh năm 1970) hiện giữ vị trí Tổng giám đốc HDBank, thành viên Hội đồng Thành viên Công ty tài chính HD Saison.