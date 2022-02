Hé lộ danh tính người dẫn chương trình trao giải Oscar 2022

Theo trang Variety, Oscar 2022 diễn ra vào ngày 27/3 tới đây sẽ có 3 người dẫn chương trình. Đây là năm đầu tiên sau 2 năm Oscar diễn ra mà không có người dẫn chương trình. Thiếu đi người kể chuyện, Oscar dường như "nhạt" hơn rất nhiều.

Wanda Sykes, Regina Hall và Amy Schumer (từ trái qua phải). (Ảnh: Variety).



Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes là những cái tên được gửi gắm mang lại sự hấp dẫn cho buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh quan trọng nhất Hollywood năm nay. Được biết, để đi tới quyết định này, nhà sản xuất Will Packer đã phải cố gắng tìm ra hướng đi mới lạ cho đêm trao giải để tăng sức cuốn hút đối với khán giả.

Oscar năm nay có thể sẽ diễn ra với kịch bản chia làm ba phần chính, mỗi phần sẽ có một cặp dẫn chương trình khác nhau. Theo các nguồn tin, nhiều tài năng sân khấu hàng đầu đã gặp gỡ nhà sản xuất này, trong đó có cả ngôi sao Jon Hamm trong "Mad Men".

Nam tài tử Jon Hamm cũng được cho là có thể xuất hiện trong đêm trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Mad Men).

Những người dẫn chương trình sẽ được chính thức công bố trên "Good Morning America" tới đây. Những người quản lý của ba nữ nghệ sĩ Sykes, Schumer và Hall chưa đưa ra bình luận vào về "số phận" của họ tại Oscar 2022.



Will Packer đã được giao nhiệm vụ mang lại sự hào hứng cho đên trao giải và tăng lượng người xem. Đó là lý do mà Oscar tìm kiếm người dẫn chương trình đủ hấp dẫn để giữ chân người xem, sau khi thiếu vai trò này trong hai năm. Với bộ ba Sykes, Hall và Schumer, Packer đã chọn ba nghệ sĩ có sức hấp dẫn rộng rãi và nhiều câu chuyện hài hước.

Amy Schumer đã nhận được 12 đề cử Giải Primetime Emmy. Năm 2015 cô giành giải cho loạt phim "Inside Amy Schumer". Năm ngoái, Schumer đã có một vai diễn trong "The Humans", bộ phim chuyển thể từ vở kịch của Stephen Karam. Vào năm 2022, Schumer sẽ đóng vai chính trong bộ 10 tập phim "Life & Beth".

Regina Hall đã xuất hiện trong loạt phim "Scary Movie" và "The Best Man", "Little" và "The Hate U Give." Cô cũng đóng vai chính trong "Girls Trip", do chính Will Packer sản xuất. Trong vài năm qua, cô đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình với các bộ phim như "Support the Girls" (2018) đã giúp cô giành được Giải thưởng nhà phê bình phim New York cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đã tham gia Liên hoan phim Sundance năm nay với các màn trình diễn trong "Master" và "Honk for Jesus, Save Your Soul".

Wanda Sykes là ngôi sao, người sáng tạo và nhà văn phim "The Upshaws" của Netflix và đã đóng vai chính trong “The New Adventures of Old Christine,” “Curb Your Enthusiasm” và "Black-ish". Cô cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như "Down to Earth", "Rio" và "Bad Moms" và sở hữu 14 đề cử giải Emmy cùng một lần chiến thắng.