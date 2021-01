Hé lộ nguồn gốc thứ gà ri giá rẻ đang bán tràn lan trên mạng xã hội

Sống ở chung cư nên chị Nguyễn Loan (Mỹ Đình, Hà Nội) có thói quen tham gia các trang mạng xã hội của cộng đồng cư dân chung cư để mua bán hàng hóa. Gần đây, nhiều tài khoản trên các trang mạng này đã rao bán gà ri với giá rất rẻ, chỉ khoảng 40-50 nghìn đồng/kg nguyên lông và khoảng 60-65 nghìn đồng/kg làm sạch, mỗi con cân nặng từ 1,2-2,2 kg/con.

Gà ri giá rẻ là loại gà ri được nuôi theo mô hình công nghiệp.

“Tò mò vì giá rẻ giật mình, tôi đã mua về dùng thử và thấy đây hoàn toàn là gà tươi, được làm sạch sẽ, còn nguyên lòng mề, chứ không phải loại gà đông lạnh. Thịt gà ngọt và mềm, rất thích hợp để nấu lẩu hay rang nên nhà tôi rất thích và thường xuyên mua sử dụng”, chị Loan cho hay.

Trao đổi với một tài khoản facebook có tên Hoàng Nguyễn chuyên bán gà ri giá rẻ, anh cho biết, gà ri giá rẻ hoàn toàn không phải là gà thải loại hoặc gà nhập khẩu đông lạnh từ nước ngoài về mà là giống gà ri nhưng được nuôi với quy mô công nghiệp.

Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, nhiều nông dân đã chuyển sang nuôi gà, làm tăng sản lượng đàn gà và giảm giá.

“Một phần nguồn gà của tôi là do bố mẹ tôi nuôi ở dưới quê, gửi lên nhờ bán hộ. Phần khác được tôi thu gom từ các hộ dân ở vùng ngoại thành Hà Nội. Tôi bảo đảm đây là gà tươi, chỉ thịt khi có khách đặt, trả đủ khách từ thịt, đầu, chân, lòng mề… Mỗi ngày tôi bán cả nghìn con gà, chủ yếu cho các quán ăn, nhà hàng. Nhưng gần đây, nhiều người dân cũng chọn mua loại gà này vì giá rẻ, dễ chế biến. Chỉ cần đăng lên các trang mạng xã hội sẽ tiêu thụ rất nhanh”, anh Hoàng Nguyễn chia sẻ.

Gà ri nuôi theo kiểu công nghiệp chỉ khoảng 3 tháng sẽ xuất bán một lứa. Còn giống gà ri thuần chủng nuôi theo kiểu thả vườn là loại khác, thời gian nuôi có thể lên đến 5-6 tháng và có giá cao gấp 3,4 lần loại này. Loại gà ri thả vườn cũng không có nhiều do thời gian nuôi dài, phải đặt trước mới có.

Một tài khoản facebook khác tên là Thúy Loan chia sẻ thêm, chúng tôi thường lấy nguồn gà từ chợ gà Hà Vĩ (Thường Tín, Hà Nội).

Sau khi khách đặt, chúng tôi làm sạch sẽ xong rồi mới “ship” cho khách hàng. “Do mức giá sau khi làm sạch tương đối “mềm”, thịt gà cũng rất ngon nên rất nhiều người ưa chuộng. Nhiều khách hàng mua đến 2-3 con để ăn dần hoặc nhiều gia đình ở chung cư mua chung cả chục con gà một lượt. Đợt này, mỗi ngày tôi bán được hàng trăm con gà cho khách lẻ ở các khu chung cư”, chị Thúy Loan cho hay.

Thực tế, theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá thịt gia cầm đang ở mức khá thấp.

Nguyên nhân do tổng đàn gia cầm tăng cao hơn so với cùng kỳ khi người dân chuyển từ đàn lợn sang nuôi gà do dịch ta châu Phi khiến nguồn cung dồi dào trong khi sức mua chậm. 11 tháng qua, tổng đàn gia cầm đã tăng 4,1%, trong đó chiếm 80% là gà.

Đơn cử, trong cuối tháng 11 vừa qua, giá gà thịt lông trắng bán ra tại trại tư nhân đã giảm còn dưới 20 nghìn đồng/kg. Giá gà thịt công nghiệp làm sạch đang được các lò đổ sỉ cho các đầu mối với giá trên dưới 35 nghìn đồng/kg, tùy loại.

Giá gà thịt lông màu nuôi công nghiệp đang được thương lái thu mua với giá từ 27 nghìn đồng đến trên dưới 40 nghìn đồng/kg tùy vùng. Riêng gà ri loại nuôi thả vườn đang được người nuôi tại các vùng bán cho khách tiêu dùng với giá từ 90.000 đồng đến trên dưới 150 nghìn đồng/kg.

Cũng theo nhiều thương lái, dù thực tế hiện tại nguồn cung gà ri giá rẻ cũng tương đối dồi dào, nhưng người mua cũng cần phân biết loại gà này với gà siêu trứng thải loại cũng được bày bán tràn lan với giá rẻ.