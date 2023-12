Ngôi sao nổi tiếng Matthew Perry của bộ phim "Friends" được phát hiện trong tình trạng đã tử vong vào ngày 28/10, nam diễn viên qua đời ở tuổi 54. Giám định y tế Los Angeles mới đây đã xác nhận nguyên nhân cái chết là tai nạn. Matthew Perry được cho là đã sử dụng ketamine như một phương pháp trị liệu cho chứng trầm cảm và lo lắng trước khi qua đời.

Hé lộ nguyên nhân cái chết của tài tử "Friends"

Kết luận từ cuộc giám định tử thi cho thấy Perry đã qua đời do "tác dụng cấp tính của ketamine", và những yếu tố khác bao gồm "đuối nước, bệnh động mạch vành và tác động của buprenorphine" - một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện.

"Ở mức độ ketamine cao được tìm thấy trong các mẫu máu sau khi chết, tác động gây tử vong chính là do tim mạch bị kích thích quá mức và suy hô hấp. Khả năng nạn nhân chết đuối do bị chìm xuống hồ bơi khi bất tỉnh", nhân viên điều tra viết trong một báo cáo.



Kết luận từ cuộc giám định tử thi cho thấy Matthew Perry đã qua đời do "tác dụng cấp tính của ketamine". Ảnh: The Guardian.

Nam diễn viên đã công khai về cuộc chiến của mình với việc nghiện ma tuý, đồng thời thành lập một tổ chức hỗ trợ cho những người đàn ông đối mặt với vấn đề tương tự vào nhiều năm về trước.

Trong cuốn hồi ký "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" phát hành năm 2022, Matthew Perry mô tả về việc anh trở thành con nghiện rượu từ khi còn là thiếu niên và nghiện thuốc giảm đau sau một tai nạn mô tô nước vào năm 1997. Nam diễn viên nói rằng, chứng nghiện nặng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh, thậm chí khiến anh phải trả tới 9 triệu USD để cai nghiện.

Sau khi qua đời, một tổ chức được đặt theo tên anh đã được thành lập để hỗ trợ những người đang đối mặt với nghiện.

Jennifer Aniston, bạn diễn của Perry trong "Friends" cho biết, nam diễn viên này vẫn ổn trước khi qua đời. "Anh ấy rất vui vẻ và khỏe mạnh. Matthew đã bỏ thuốc lá. Anh ấy đang dần lấy lại vóc dáng. Tôi đã nhắn tin với anh ấy vào sáng hôm đó, Matty đang hạnh phúc", cô nói.

Matthew Perry (sinh năm 1969) ở Massachusetts, lớn lên ở Canada, tại đây, mẹ anh làm trợ lý báo chí cho thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Trong cuốn hồi ký nổi tiếng "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Perry đã chia sẻ những ký ức về cuộc đời và sự nghiệp của mình, bao gồm cả việc đóng phim sau khi cha anh rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Ngoài vai diễn trong "Friends", Perry cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác như: "Fools Rush In", "Three to Tango" và "The Whole Nine Yards". Anh cũng đóng vai luật sư Joe Quincy trong "The West Wing" và tham gia các bộ phim khác như "Ally McBeal" và "Scrubs".

Cuộc sống của Matthew Perry đã trải qua nhiều khó khăn do nghiện chất cấm kể từ năm 1997. Anh đã chi hàng triệu đô la để chiến đấu chống lại chứng nghiện và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Cuốn hồi ký của anh mang tên "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp" đã thu hút sự quan tâm của độc giả và nhận được nhiều lời khen từ nhà phê bình.

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry là một mất mát lớn trong ngành giải trí và làm đau lòng rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.