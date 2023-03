Hai ngôi sao Hollywood Woody Harrelson và Matthew Mcconaughey tới thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Mới đây, trên trang Fanpage của Di tích Nhà tù Hoả Lò cập nhật hình ảnh mới cho biết đoàn thăm quan bao gồm các nghị sĩ Mỹ và diễn viên nổi tiếng của Hollywood vừa tới thăm quan Di tích Nhà tù Hoả Lò vào chiều 10/3. Thông qua các bức ảnh, có thể thấy sự góp mặt của hai diễn viên Matthew McConaughey và Woody Harrelson.

Matthew David McConaughey và Woodrow Tracy Harrelson cùng đoàn thăm quan tại Di tích Nhà tù Hoả Lò. (Ảnh: FB Di tích Nhà tù Hoả Lò).

Matthew David McConaughey sinh năm 1969. Anh giành được sự chú ý khi tham gia bộ phim hài Dazed and Confused (1993), sau đó liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác, bao gồm Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994), A Time to Kill (1996)... Năm 2013, anh thể hiện xuất sắc vai chàng cao bồi bị dính AIDS Ron Woodroof trong phim Dallas Buyers Club, mang về Quả cầu vàng và tượng Oscar danh giá cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diễn viên Matthew McConaughey chăm chú lắng nghe những thông tin về di tích. (Ảnh: FB Di tích Nhà tù Hoả Lò)

Đoàn thăm quan bao gồm các nghị sĩ Mỹ và diễn viên Hollywood tại Di tích Nhà tù Hoả Lò chiều 10/3. (Ảnh: FB Di tích Nhà tù Hoả Lò)

Trong khi đó, Woody Harrelson (sinh năm 1961) được công chúng biết đến rộng rãi bắt đầu từ vai Woody Boyd trong phim Cheers (1985). Ông nhận giải Emmy năm 1989 với vai diễn này. Trong lĩnh vực điện ảnh, ông được biết đến qua cá bộ phim như White Men Can't Jump (1992), Natural Born Killers (1994), Tallahassee trong Zombieland (2009)...

Sự xuất hiện của hai nam diễn viên xuất sắc của điện ảnh Hollywood nhận được phản hồi tích cực từ phía công chúng. Sau 2 giờ, có hơn 10.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ được để lại dưới những hình ảnh này. Nhiều bình luận từ khán giả cho biết họ hâm mộ sự nghiệp của hai nghệ sĩ và mong họ sẽ lưu lại thăm quan nhiều địa điểm của Việt Nam.

Trước đó, không ít ngôi sao nổi tiếng đã từng ghé tới Di tích Nhà tù Hoả Lò. Gần đây nhất là nam diễn viên Takeru Shibaki (Nhật Bản) - người thủ vai Gao Xanh trong phim Siêu nhân Gao.