Hé lộ nguyên nhân cái chết đột ngột của Park Bo Ram

Vào tháng 4 vừa qua, làng giải trí Hàn Quốc đã mất đi một tài năng trẻ - nữ ca sĩ Park Bo Ram, ở tuổi 30, do ngộ độc rượu cấp tính. Cái chết của cô không chỉ khiến gia đình và người hâm mộ đau xót mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề sức khỏe của những người nổi tiếng.

Ngày 23/5, Chosun đưa tin rằng, Cơ quan Pháp y Quốc gia đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi của nữ ca sĩ Park Bo Ram. Kết quả cho thấy cô qua đời do "ngộ độc rượu cấp tính". Trước đó, sức khỏe của Park Bo Ram đã không tốt do cô mắc nhiều bệnh như xơ gan và gan nhiễm mỡ.

Nguyên nhân cái chết đột ngột của Park Bo Ram

Theo báo cáo của Sở cảnh sát phía Nam Namyangju, tối 11/4, Park Bo Ram đã uống khoảng một chai rượu cùng hai người bạn nữ. Sau khi vào nhà vệ sinh một lúc lâu mà không quay lại, cô được phát hiện trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Guri thuộc Đại học Hanyang cấp cứu, nhưng không qua khỏi và. Cô qua đời lúc 23h17 cùng ngày.

Cảnh sát cho biết, tại hiện trường không tìm thấy bằng chứng phạm tội hay hành động cực đoan nào liên quan đến cái chết của Park Bo Ram. Cô ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Xanadu Entertainment, công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức thông báo về sự mất mát này: "Chúng tôi rất buồn và đau lòng. Park Bo Ram đã rời bỏ chúng ta vào tối 11/4. Tất cả nghệ sĩ và nhân viên của công ty đều thương tiếc người đã khuất".

Park Bo Ram được biết đến là một ca sĩ tài năng của Hàn Quốc, nổi lên từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Superstar K2 vào năm 2010, nơi cô dừng chân ở top 8. Sinh năm 1994, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi giảm hơn 30kg để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Park Bo Ram cũng rất nổi tiếng với các ca khúc nhạc phim như: "Hyehwadong" (Reply 1988); "Always" (49 Days); "Please Say Something, Even Though It's A Lie" (W); "Falling" (Hyde Jekyll, Me) và "Let's Never Meet Again"...