Ca sĩ Park Bo Ram đột ngột qua đời vào ngày 11/4 đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn và bày tỏ sự thương tiếc, thì những tin đồn thất thiệt về nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ cũng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.



Trước tình trạng này, công ty quản lý Xanadu Entertainment của Park Bo Ram khẳng định sẽ có những biện pháp cứng rắn để xử lý các đối tượng tung tin giả. Đại diện công ty cho biết: "Kể từ khi ra mắt công chúng, Park Bo Ram đã gặp nhiều rắc rối vì những bình luận ác ý, sai sự thật. Thậm chí, đến bây giờ, những tin giả vẫn bủa vây ngay cả khi ca sĩ qua đời. Công ty, người thân của Park Bo Ram đang chịu một cú sốc lớn, đau đớn về mặt tinh thần trước tin giả".

Tin giả "bủa vây" cái chết của nữ ca sĩ Park Bo Ram

Xanadu Entertainment yêu cầu các tài khoản mạng gỡ toàn bộ bài đăng, video sai sự thật về cố nghệ sĩ. Đồng thời, họ cũng khẳng định sẽ có hành động pháp lý nếu những hành vi này vẫn tiếp tục sau lễ tang của ca sĩ.

Công ty cũng cho biết thêm, hiện nguyên nhân cái chết của Park Bo Ram vẫn đang được Viện Khoa học Pháp y Quốc gia và Sở cảnh sát Namyangju điều tra. Gia đình nữ ca sĩ đang lo liệu tổ chức tang lễ và sẽ thông báo thông tin chi tiết sau.

Trước những tin đồn thất thiệt về cái chết của Park Bo Ram, ca sĩ Kim Greem, bạn thân của cố nghệ sĩ cũng đã bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. Cô kêu gọi các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý những kẻ tung tin giả, đồng thời lên án hành vi "hèn hạ" của họ nhằm trục lợi từ sự đau buồn của người khác.

Cái chết đột ngột của Park Bo Ram khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng. Ảnh: Soompi.

Được biết đến lần đầu tiên qua chương trình Superstar K vào năm 2010, Park Bo Ram nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giọng hát nội lực và phong cách âm nhạc đa dạng. Sau 4 năm trau dồi, cô chính thức ra mắt ca khúc đầu tay "I Became Pretty" vào năm 2014 và gặt hái thành công vang dội.

Tiếp nối thành công, Park Bo Ram liên tục khẳng định tài năng âm nhạc của mình qua các bản "hit" như: "To My Unloving Self", "Please", "Stop Me", "Will Be Fine", "Why", "You"... Không chỉ vậy, cô còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò ca sĩ hát nhạc phim cho các bộ phim nổi tiếng như: "Reply 1988", "49 Days", "W", "Hyde Jekyll, Me", "Once Again".

Cô phát hành EP đầu tiên "Celepretty" vào năm sau, giành được vị trí thứ 10 thứ hai với ca khúc chủ đề. Giữa một loạt các đĩa đơn và hợp tác với các nghệ sĩ như Eric Nam và Park Kyung, cô đã cho ra mắt EP thứ hai "Orange Moon" vào năm 2017 và tiếp theo là các bài hát nhạc phim và các bản nhạc độc lập. Gần đây nhất, cô đã phát hành một cặp đĩa đơn - "I Hope" và "I Miss You" - vào đầu năm nay. Boram đang thực hiện một album để kỷ niệm 10 năm hoạt động âm nhạc của mình vào mùa hè này.

Sự ra đi đột ngột của Park Bo Ram là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Hàn Quốc. Hy vọng rằng những tin đồn thất thiệt sẽ sớm được dẹp bỏ, để gia đình và người hâm mộ có thể tưởng nhớ nữ ca sĩ một cách trọn vẹn nhất.