Hé lộ nguyên nhân vụ án mạng 2 chị em ruột bị sát hại ở Lâm Đồng

Chiều 30/6, Công an huyện Đức Trọng đã bắt được đối tượng Lê Văn Long, nghi phạm đã ra tay sát hại hai chị em chị Lăng Thị Bích Du.

Đối tượng Lê Văn Long tại cơ quan công an.

Được biết, Long và chị Du có tình cảm với nhau mặc dù chị Du đã có gia đình và 2 người con, đã li dị chồng. Sáng 30/6, Long chạy xe máy từ xã Tân Lạc về nhà chị Du để nói chuyện. Khi Long đến nhà, chị Du vẫn còn đang ngủ. Trong quá trình nói chuyện giữa 2 người xảy ra xô xát, sau đó Long rút dao ra đâm Du nhiều nhát.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi nghe chị Du kêu cứu thì anh Lăng Viết Dương (33 tuổi, là em trai của chị Du) trong nhà chạy ra ôm đối tượng Long. Hậu quả Long đã chém 1 nhát vào cổ khiến Dương tử vong tại chỗ. Sau đó, chị Du chạy ra khỏi nhà khoảng 15m thì gục ngã do vét thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra vụ việc, Công an huyện Di Linh nhanh chóng áp dụng các biện pháp điều tra. Qua các mối quan hệ của các nạn nhân, lực lượng chức năng đã điều tra khoanh vùng các đối tượng tình nghi, xác định người gây án là Lê Văn Long.

Người dân địa phương đưa chị Du đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã vận động gia đình đối tượng đưa Long ra làm việc với Cơ quan Công an. 2 tiếng sau đó, gia đình đối tượng Long đưa đối tượng này đến Công an huyện Di Linh trình diện.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ