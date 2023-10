Chuyện sóng gió trong mối quan hệ của cặp đôi nổi tiếng Will Smith và Jada Pinkett Smith mới đây được chính chủ tiết lộ đã gây xôn xao. Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài gần 26 năm và có hai con chung là Jaden Smith và Willow Smith. Mới đây, Jada Pinkett Smith đã xuất bản cuốn hồi ký "Worrthy", cô tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân và mối quan hệ của mình và Will Smith.

Trong cuốn sách, Jada Pinkett Smith chia sẻ gây sốc rằng, họ đã ly thân từ năm 2016, mặc dù không ly hôn trên giấy tờ. Cô cũng nói rõ cả hai vẫn yêu gia đình và yêu nhau, nhưng mối quan hệ của họ đã thay đổi từ vợ chồng truyền thống thành một mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Hé lộ phản ứng các con của Will Smith sau khi biết sự thật gây "sốc" về cha mẹ

Will Smith và vợ là Jada Pinkett Smith. Ảnh: PA

Jada cho biết, cuốn sách của cô được con gái Willow Smith yêu thích và đọc trước khi xuất bản, trong khi cả hai con trai là Jaden Smith và Trey Smith, cũng được thông báo về nội dung của nó. Mặc dù hai con chưa đọc cuốn hồi ký vào thời điểm hiện tại, chia sẻ với People Jada dự đoán rằng, chúng cũng sẽ đọc nó vào tương lai.

Tuy nhiên, tiết lộ của Jada trong cuốn sách đã khiến Willow và Jaden cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là việc tiết lộ một số chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân của cha mẹ mình.

Will Smith đã phản hồi về cuốn sách của vợ. Nam diễn viên từng giành Oscar cho biết, những tiết lộ của Jada đã giúp anh "thức tỉnh" và nhìn nhận lại mối quan hệ của họ. Anh cũng tán dương vợ mình là một người "kiên cường, thông minh và giàu lòng nhân ái".

Ở cuộc phỏng vấn khác với tờ The Times of London, Jada nói cô vẫn muốn làm bạn đời của Will Smith: "Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi sẽ sống bên nhau lần nữa. Tôi thực sự muốn làm vậy. Will đang già đi. Tôi vẫn còn trẻ nhưng tôi nhận thấy rõ ràng anh ấy sẽ cần một người chăm sóc".

Will Smith và Jada Pinkett Smith gặp gỡ ở phim trường năm 1994 và kết hôn năm 1997. Cặp sao có hai người con chung là Jaden Smith (25 tuổi, diễn viên) và Willow (23 tuổi, ca sĩ). Nhà Smith nổi tiếng là một gia đình Hollywood thành công và có mối quan hệ bền chặt.

Năm 2020, trong talkshow Jada thú nhận từng có mối tình ngoài luồng từ vài năm trước với nam ca sĩ kém 21 tuổi August - bạn của con trai Jaden. Tuy nhiên, cô khẳng định thời điểm đó mình và Will Smith đang ly thân. Will cũng xác nhận thông tin này trong cuộc trò chuyện được phát rộng rãi.