Hé lộ về "chủ" của dự án Hạc Thành Tower khiến Bí thư huyện Như Thanh cùng nhiều lãnh đạo bị bắt

Mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mới đây đã khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã công bố quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Xuân Hướng (SN 1970), Bí thư Huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Cả hai bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.

Dự án Hạc Thành Tower đã hoàn thành, thất thoát lượng lớn ngân sách Nhà nước. Ảnh: Báo Lao Động

Theo cơ quan Công an, trong thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, các ông Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng đã đồng ý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện.

Ông Sơn và ông Hướng cũng không đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất đối với khu đất thực hiện Dự án Hạc Thành Tower để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Hành vi này đã gây thất thoát số tiền gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Vụ án hiện đang cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án Hạc Thành Tower này. Trước đó, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án.

Liên quan đến dự án Hạc Thành Tower, ngày 16/08/2012, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa thời điểm đó, ông Trịnh Văn Chiến đã có ý kiến: Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng. Căn cứ theo khoản 4, 5 Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, cho phép Công ty TNHH MTV Sông Mã (chủ đầu tư cấp I) được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng toà nhà hỗn hợp 15 tầng thuộc dự án Hạc Thành Tower, tại đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá cho Công ty TNHH Huy Hoàng (chủ đầu tư cấp II) để đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy hoạch và dự án đã được phê duyệt, sau khi Công ty TNHH MTV Sông Mã hoàn thành các thủ tục giao đất, nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Ngày 23/12/2013, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ, ông Trịnh Văn Chiến đã ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp NSNN của Công ty Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower là 21 triệu đồng/m2. Số tiền sử dụng đất xác định phải nộp là hơn 48,3 tỷ đồng cho khu đất có diện tích gần 3.000m2.



Hé mở chủ Hạc Thành Tower - Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Sông Mã (nay là Công ty cổ phần Sông Mã) thành lập ngày 07/10/2010, có trụ sở chính tại đường Lê Hoàn, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngành nghề hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Dữ liệu cho thấy, tại thời điểm tháng 5/2016, Công ty cổ phần Sông Mã có vốn điều lệ đạt gần 33,6 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP góp 91,16%, đại diện phần vốn Nhà nước (ông Lê Khắc Luận) góp 7,576%, còn lại là cổ đông khác. Đại diện pháp luật khi này là Tổng Giám đốc Lê Tế Loan (SN 1951).

Đến tháng 12/2017, Sông Mã tăng vốn lên gần 63,6 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Sau đó, đến tháng 3/2018, Công ty tiếp tục điều chỉnh vốn tăng lên 200 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập vẫn là Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP, đại diện phần vốn Nhà nước (ông Lê Khắc Luận) và các cổ đông khác. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu không được công bố.

Tại lần thay đổi thứ 9 trên Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, vào tháng 12/2021, Công ty cổ phần Sông Mã có vốn 600 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Lê Văn Tám (SN 1953).

Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát

Về Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP (Anh Phát) thành lập vào ngày 22/06/2005, ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Đại diện pháp luật là ông Trịnh Xuân Nghiệm (SN 1971, thường trú tại Thanh Hóa).

Trên website của Anh Phát giới thiệu, đây một công ty hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Năm 2010 từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn trở thành Tổng Công ty với nhiều công ty trực thuộc.

"Trong những năm qua doanh thu, lợi nhuận công ty tăng trưởng ổn định tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 120% đến 170%. Luôn quan tâm nâng cao chế độ phúc lợi, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động. Luôn chấp hành và hoàn thành tốt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước; Thanh toán kịp thời các khoản tín dụng với các đối tác, liên tục được Ngân hàng xếp hạng khách hành loại A", Anh Phát viết.

Anh Phát được biết là chủ đầu tư dự án khu phát triển GAS & LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại KKT Nghi Sơn. Dự án nằm trên khu đất thực hiện dự án khoảng 21,2ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.938 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào ngày 20/1/2022 còn được UBND tỉnh Thanh Hóa được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đồng Vàng tại KKT Nghi Sơn. Dự án có quy mô gần 492 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại KKT Nghi Sơn, Anh Phát cũng là chủ đầu tư của loạt dự án như: Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp I tại phường Mai Lâm thực hiện trên diện tích 67ha, với tổng vốn đầu tư 433,2 tỷ đồng; Dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn (địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống) trên diện tích 6ha, với tổng vốn đầu tư 1.119 tỷ đồng; dự án Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch Long Hải thực hiện trên diện tích 0,47ha, với tổng vốn đầu tư 74,2 tỷ đồng...

Anh Phát còn góp vốn liên doanh lập các doanh nghiệp khác như: CTCP Khoáng sản và phụ gia xi măng, Công ty công nghiệp thủy sản Nam Thanh, Công ty Cổ phần gang thép Thanh Hóa, CTCP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, CTCP Việt Nam Xanh, CTCP Nông sản và du lịch Thanh Hóa, nhà hàng Hoàng Nhị Lan, Khu du lịch ẩm thực giải trí 47 Lê Hữu Lập, CTCP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa, CTCP Dịch vụ bảo vệ Nghi Sơn.

Dữ liệu cho thấy, vào năm 2015, Anh Phát từng mua lại 87,51% vốn điều lệ (tương đương 30,627 tỷ đồng) của CTCP Sông Mã. Tuy nhiên đến năm 2017, Anh Phát thoái sạch vốn tại Sông Mã.

Tại ngày 28/4/2021, Anh Phát có số vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: ông Trịnh Văn Hiệu góp 10%, ông Trịnh Xuân Nghiệm góp 70% và bà Đào Ngọc Dung – vợ ông Nghiệm góp 20%. Đến ngày 21/12/2021, Anh Phát tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng.

Ông Trịnh Xuân Nghiệm còn là đại diện tại một số pháp nhân khác như CTCP Môi trường VN Xanh, Cửa hàng Kinh doanh xăng dầu số 1 - Công ty TNHH Anh Phát, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 2 - Công ty TNHH Anh Phát, CTCP Tập đoàn AP.