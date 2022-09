KĐT đa tiện ích – Xu hướng lựa chọn tất yếu thời đại mới

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên đã tác động không nhỏ đến nhu cầu và tiêu chí lựa chọn tổ ấm, đặc biệt là giới trẻ. Thay vì chỉ hướng đến tiêu chí thuận tiện, thì "Nhà" giờ đây phải là một nơi ở biệt lập, tích hợp đầy đủ các tiện ích để đảm bảo một cuộc sống đủ đầy.

Một KĐT đa tiện ích là xu hướng lựa chọn nhà ở tất yếu thời đại mới

Đặc biệt là 2 năm trở lại đây, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay với nhiều đợt giãn cách xã hội khiến làm việc tại nhà trở thành xu hướng phổ biến. Một nghiên cứu của Công ty Dell Technologies với người lao động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho thấy, cứ 10 người, có 8 người khẳng định đã sẵn sàng làm việc từ xa trong thời gian dài. Từ đó, nhu cầu sở hữu không gian sống tích hợp lại được xem trọng hơn bao giờ hết, khi mọi nhà đều mong muốn sống ở một nơi thật riêng tư, hạn chế tối đa việc phải di chuyển ra không gian bên ngoài.

Và theo dõi thực tế trên thị trường BĐS, các dự án theo mô hình KĐT tích hợp, với đầy đủ tiện ích "All in one" vẫn ghi nhận sự quan tâm lớn của khách hàng, nhà đầu tư, và những dự án này, ngoài giá trị sở hữu vốn có, còn mang đến những giá trị thặng dư cho chủ nhân cao hơn hẳn các dự án khác trong khu vực.

Chuỗi tiện ích độc quyền nâng giá trị Danko City

KĐT Danko City tọa lạc ngay trung tâm Thái Nguyên, tâm điểm kết nối liên vùng phía Đông thành phố. Với quy mô 50ha, Danko City hướng tới định vị chuẩn sống thượng lưu cho cư dân tinh hoa thông qua quy hoạch chuẩn mực và hệ sinh thái tiện ích nội khu đồng bộ khép kín, hiện đại mà hiếm dự án nào sánh được. Các tiện ích nội khu không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân và du khách mà còn là yếu tố quyết định cho chất lượng của dự án, giúp nâng tầm vị thế và sức hút của dự án.

Du thuyền Monaco – Trải nghiệm thượng lưu của cư dân Danko City

Tiêu biểu là bến du thuyền Monaco – bến du thuyền đầu tiên đã đi vào hoạt động tại Thái Nguyên. Du thuyền Sealine F34, với thiết kế ấn tượng, tiện nghi đầy đủ, cùng những đường nét tinh tế, nội thất sang trọng, thời thượng, du thuyền Monaco mang đến một phong cách sống mới, đẳng cấp đặc quyền 5* dành riêng cho cư dân khu đô thị.

Hàng ngày, cư dân Danko City có thể dạo bước trên công viên Hồ Mắt Rồng, ngắm cá Koi bơi lội, nô đùa cùng chim bồ câu, tận hưởng bình minh hay hoàng hôn trên bến du thuyền Monaco, thả hồn cùng bản nhạc violin trên du thuyền… Hay mỗi cuối tuần, cùng bạn bè dạo phố, check-in vườn hoa cùng những góc phố châu Âu sang trọng, và quây quần cùng người thân tại vườn nướng BBQ….

Trung tâm thương mại, hội nghị quốc tế Danko Plaza

Bên cạnh nhịp sống thanh bình, mỗi ngày của cư dân Danko City còn có cả sắc màu sôi động từ những tiện ích giải trí, mua sắm đẳng cấp ngay ngưỡng cửa như hệ thống shophouse kinh doanh sôi động, sầm uất, trung tâm thương mại, hội nghị đẳng cấp quốc tế Danko Plaza; tuyến phố đi bộ thương mại và ẩm thực The Rome dài 250m với những chương trình nghệ thuật đặc sắc mỗi cuối tuần…

Chuỗi shophouse thương mại sầm uất, kinh doanh đủ lĩnh vực

Đặc biệt, CĐT Danko Group đang đầu tư xây dựng sân khấu nhạc nước The Harmony – với tổng vốn đầu tư hàng triệu đô, cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng, đây sẽ là điểm nhấn đầy nghệ thuật tại KĐT Danko City, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ấn tượng cho cư dân và du khách.

Sân khấu nhạc nước The Harmony – Kiệt tác nghệ thuật triệu đô trong lòng Danko City

Đại diện CĐT Danko Group chia sẻ: "Một trong những tiêu chí của chúng tôi khi xây dựng Danko City, đó là từ nhà đến các tiện ích, từ cơ bản đến cao cấp, cư dân không phải di chuyển quá xa ra ngoài nội khu. Một không gian sống lý tưởng là nơi mà cư dân có thể ở cả ngày trong đó mà vẫn có thể thỏa mãn mọi nhu cầu đời sống".

Đa tầng tiện ích, đa dạng trải nghiệm và đa sắc cảnh quan, Danko City sẽ là một không gian sống đáng tự hào, khẳng định đẳng cấp, vị thế trong xã hội của cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng thời là tâm điểm đầu tư sáng giá hàng đầu khu vực.