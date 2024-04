Hệ tiện ích “điểm 10” tại tâm điểm live - work - play chuẩn Singapore phía Tây Thủ đô

Chất sống Singapore trọn vẹn trong từng trải nghiệm

Singapore từng nổi tiếng với hình ảnh đất nước "vườn trong phố" mà trong đó, mảng xanh là những khu vườn trù phú xuất hiện khắp nơi. Nhưng mới đây, đất nước triệu cây xanh lại chuyển mình với mô hình "phố trong vườn". Có nghĩa, cả đất nước này sẽ là một khu vườn xanh ngát và phố xá nằm bình yên trong hệ sinh thái cây xanh khổng lồ.

Để làm được điều đó các nhà quy hoạch đưa cây xanh vào không gian sống dưới mọi hình thức, như mái nhà xanh, vườn thẳng đứng xếp tầng hay những bức tường xanh tươi... mang đến trải nghiệm sống trong lành, an nhiên và tinh tế.

The Capony Summit - "Singapore thu nhỏ" phía Tây Thủ đô.

Mong muốn kiến tạo một "Singapore thu nhỏ" với những tinh hoa được chắt lọc giữa lòng thành phố quốc tế Vinhomes Smart City, chủ đầu tư BĐS số 1 Việt Nam - Vinhomes bắt tay cùng GIC - Quỹ đầu tư uy tín hàng đầu thế giới từ Singapore đã kiến tạo nên phân khu The Canopy Residences với nhiều đột phá khác biệt.

The Canopy Residences được thiết kế bởi ADDP, đơn vị nổi tiếng Singapore với xu hướng kiến trúc đương đại đầy sáng tạo. Với triết lý thiết kế đưa thiên nhiên đến gần với con người, ADDP đã quy hoạch toàn bộ mảng xanh trong phân khu với hệ tiện ích cảnh quan đa tầng, được chắt lọc kỹ càng mang tới không gian sống không chỉ đẳng cấp, thời thượng mà còn gần gũi thiên nhiên và chạm đến những trải nghiệm tinh tế nhất.

Nằm trong lòng The Canopy Residences, tòa căn hộ TC2 - The Canopy Summit có từng khoảng không gian được sắp xếp khoa học, tràn đầy sinh khí. Mỗi ngày, cư dân đều như được thanh lọc tâm hồn khi bước tới đường dạo, ghé khu vực spa chăm sóc chân, sân tập yoga, sau đó chọn cho mình không gian an tĩnh để nuôi dưỡng thân tâm tại chòi đọc sách, vườn Trampoline, vườn sắc màu, vườn thư giãn…

Với các gia đình, khu vực sân tập ngoài trời, sân chơi trẻ em, chòi nghỉ gia đình sẽ là nơi lý tưởng để vun đắp những cảm xúc yêu thương. Trong khi đó, khu vực bể bơi lớn, bể bơi trẻ em rợp bóng cây xanh sẽ là nơi mọi người sẵn sàng tái tạo năng lượng.

Chuẩn sống xanh Singpare hiện diện trong từng không gian sống tại TC2 - The Canopy Summit.

Bao trùm lên không gian sống tại TC2 - The Canopy Summit là hệ thống cảnh quan cây xanh đa tầng. Trong đó, điểm nhấn là những cây tầng cao như bàng Đài Loan, chà là phủ bóng mát, xen kẽ cùng lớp cây tầng trung tạo chiều sâu cảnh quan và có tác dụng lọc bụi. Với tầng cây thấp sẽ là sự sắp xếp của đa dạng thực vật từ nguyệt quế, lài tây, chu đinh lan… vừa làm nên thảm thực vật rực rỡ còn mang đến cảm xúc thư thái, tận hưởng tuyệt đối nhờ mùi hương hòa quyện. Tổng thể làm nên bức tranh thiên nhiên giàu sức sống và cảm hứng sáng tạo cho các cư dân mọi lứa tuổi.

Điểm hẹn mới của cộng đồng doanh nhân, trí thức quốc tế

Tiếp nối chuẩn mực sống đẳng cấp phong cách Singapore, tòa căn hộ TC2 - The Canopy Summit mở ra một thế giới trải nghiệm đầy năng động, hiện đại với chuỗi tiện nghi hướng đến nhu cầu sống - làm việc - tận hưởng thời thượng của tầng lớp doanh nhân, trí thức mới.

Bộ sưu tập 20 tiện ích riêng tư, sang trọng hướng đến phong cách sống live - work - play thời thượng được đội ngũ thiết kế quy hoạch vào bên trong tòa nhà TC2 - The Canopy Summit, toát lên một chuẩn sống đẳng cấp khác biệt phù hợp mọi đối tượng cư dân.

Đối với các gia đình, các không gian gắn kết như khu vui chơi, phòng thưởng lãm, thư viện… sẽ kéo các thành viên lại gần với nhau hơn. Với những doanh nhân thành đạt, khu vực co-working chuyên biệt được thiết kế khoáng đạt, tạo không gian mở độc đáo đầy cảm hứng. Riêng với khu vực giải trí, các tiện ích thể thao trong nhà như phòng gym hiện đại, khu tập yoga, boxing, billard… sẽ là mảnh ghép hoàn thiện chất sống tận hưởng trọn vẹn cho từng chủ nhân.

Cư dân TC2 dễ dàng hòa mình vào hệ sinh thái xanh dưới thềm nhà.

Từ TC2 - The Canopy Summit, cư dân cũng có thể dễ dàng hòa mình vào hệ sinh thái xanh rộng lớn của đại đô thị Vinhomes Smart City với bộ 3 công viên liên hoàn 16,3ha, công viên trung tâm, hồ lớn trung tâm, vườn Nhật hay tổ hợp tiện ích quy mô, đẳng cấp như công viên Gym hơn 1.000 chức năng tập luyện, công viên BBQ hàng trăm bếp nướng cùng hơn 100 sân thể thao, 9 bể bơi, hơn 60 sân chơi trẻ em, sân tập dưỡng sinh...

Bên cạnh đó, hệ sinh thái tiện ích hạ tầng đầy đủ, đồng bộ của đại đô thị có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống của cư dân với hệ thống trường học Vinschool, TTTM Vincom, bệnh viện quốc tế Vinmec… cùng nhiều tiện ích khác phục vụ cho nhu cầu sức khỏe, giải trí và nghỉ ngơi của mọi lứa tuổi.

Cư dân The Canopy Summit thừa hưởng hệ tiện ích đủ đầy, toàn diện của Vinhomes Smart City.

Tái hiện một Singapore xanh mát thu nhỏ giữa thành phố Vinhomes Smart City phồn hoa, sở hữu bộ sưu tập tiện nghi vượt chuẩn hiện đại, The Canopy Residences cũng như tòa TC2 - The Canopy Summit mở ra chuẩn sống khác biệt. Nơi đây sẽ là điểm hẹn của cộng đồng doanh nhân, trí thức trẻ đa quốc tịch, người thành đạt yêu thích cuộc sống năng động và hiện đại của thành phố quốc tế đa sắc màu phía Tây Thủ đô.