Hiện trường tan hoang sau vụ lốc xoáy kinh hoàng khiến 3 người chết, hơn 20 người bị thương ở Vĩnh Phúc

Tất cả những gì còn lại của nhà xưởng này là đống đổ nát ngổn ngang, các trụ bê tông cũng bị quật đổ. Do địa hình đồi núi kết hợp với nền nhiệt cao khi mưa dông đã xảy ra lốc xoáy với cường độ mạnh, cuốn tung gần như toàn bộ kết cấu tôn của khu nhà xưởng. Hệ giằng cột bị "bẻ gãy" tại hiện trường vụ tai nạn. Trong khu nhà xưởng, có rất nhiều ván gỗ ép mỏng là nguyên liệu dễ bốc cháy khi gặp sự cố chập điện. Anh Dương Văn Bình (thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ) cho biết: Chiều 10/6, sau khi hai vợ chồng anh đi làm về đã thấy nhà bị lốc làm sập mái. May mắn em bé của vợ chồng anh đã gửi nhà ông bà , tránh được tai họa khi cơn lốc xoáy ập đến. Hầu hết vật dụng trong nhà đều bị hư hỏng. Rất may lúc xảy ra vụ việc 2 vợ chồng Bình và con trai anh đều không có mặt ở nhà. Hiện chính quyền địa phương đang liên hệ để kê khai số tài sản bị thiệt hại để lên phương án hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Thu Thuý, nhân viên bộ phận làm ván của Công ty Kiều Thi Junma cho biết “Khi ấy tôi đang dọn vệ sinh, nhìn thấy lốc đẩy bay cái ô, xong mọi người hô hoán nhau bỏ chạy. Sau khi lốc kéo đến thì toàn bộ dàn mái tôn sập xuống, nhiều người không kịp chạy. Tất cả chỉ diễn ra khoảng 2 phút..."

Nhiều người dân sống gần khu vực xưởng gỗ cũng chưa hết bàng hoàng. Chị Chu Thị Tám (thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ) kể: "Khi lốc xoáy xảy ra, có nhóm công nhân đang phơi ván gần đó phải chui vào đống rác ở cổng để ẩn nấp mới thoát chết. Sau khi cơn lốc qua rồi, có những người "mất hồn mất vía" bật khóc, mãi mới có thể đứng dậy ra về". Ngay sau khi xảy ra sự việc, xe cứu hoả và cứu thương đã được điều động đến hiện trường vụ việc. Sự việc diễn ra đúng lúc trời đang xảy ra mưa lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến thời điểm 23h ngày 10/6, Bệnh viện tiếp nhận 19 người bị nạn. Trong số này, 2 người bị thương nặng nhất là gãy xương đùi. Các bệnh nhân khác bị chấn thương nhẹ. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan đã vào viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các nạn nhân. Được biết, do khối lượng công việc giảm, xưởng gỗ đã tạm nghỉ một thời gian, khi vừa mới quay lại sản xuất thì xảy ra sự việc.

